La ANMAT prohibió labiales, máscaras faciales y maquillajes infantiles

La ANMAT puso en la mira a productos infantiles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución y uso de una serie de cosméticos infantiles, entre ellos labiales, maquillajes, rubores y otros productos dirigidos a chicos, tras detectar que se vendían sin inscripción sanitaria en el país.

La decisión se dio a conocer a través de dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, la 3524/2026 y la 3435/2026, donde se explica que durante una serie de controles realizados en diferentes comercios de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron varios maquillajes para niños, promocionados con reconocidos personajes infantiles, sin control ante la Anmat.

Según detalló el organismo, tras consultar su base oficial “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”, lo que confirmó que no estaban autorizados.

Entre los productos alcanzados figuran labiales en distintas presentaciones, gloss con accesorios, rubores, iluminadores, mascarillas y sets de maquillaje con diseños orientados al público infantil, como personajes, animales o formas de juguetes.

La ANMAT advirtió que “se trata de productos cosméticos ilegítimos” y que “no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico sanitarias pertinentes”, ni que hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente. Además, se indicó que estos productos “no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación”, lo que impide conocer su origen real. Los productos prohibidos por la ANMAT Labial Shine lip gloss, marca “MOCMALLURE” con accesorio llavero, vencimiento 2029”

Labial lip gloss Star Magic Color marca “MOCMALLURE” con accesorio llavero en forma de flor, vencimiento 2029, made in P.R.C.”

Rubor Blusher LUCKY marca “MOCMALLURE” paleta conteniendo seis tonos de blush con imagen de oso en su exterior, vencimiento 04/2030, made in China”

“Labial lip balm LOVE IS TEA HONEY marca “YOUMI”, en forma de cupcake con cara de Hello Kitty , made in China”

, made in China” “Polvo iluminador Highlighter Powder marca “Romantic Queen”, con dibujo de unicornio , cont. neto 20g, vencimiento 02/2029”

, cont. neto 20g, vencimiento 02/2029” “Labial en barra lip balm Lipstick marca “GAGK” con tapa en forma de Hello Killy , cont. Neto 3.5g, vencimiento 03/03/2027, con descripciones en letra orientales”

, cont. Neto 3.5g, vencimiento 03/03/2027, con descripciones en letra orientales” “Labial lip gloss makeup con muñeco de Labubu marca “POLA AYIR”, made in P.R.C.”

marca “POLA AYIR”, made in P.R.C.” “Labial lip gloss marca “MINI TANGO BEAUTY”, envase en forma de jirafa rosada”

Mascarilla facial Mouse marca “MILLION PAULINE”, 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027”

marca “MILLION PAULINE”, 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027” “Pack Toallas húmedas mini Capybara marca “MBMP”, vencimiento 08/10/2027” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado

marca “MBMP”, vencimiento 08/10/2027” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado “Rubor blusher love marca “RIMOCOO”, made in P.R.C.”

“Labial lip gloss UNICORN marca “RIMOCOO”, made in P.R.C., vencimiento 14/03/2027”

“Labial lip balm long-lasting waterproof LABUBU marca “MEIKE GLAMOUR”, 28g, made in P.R.C.

“Set de labiales color changing lipstick STRAWBERRY SWEET marca “DRAGON RANEE” Fuente: Agencia DIB

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