Reducen personal del peaje de Hinojo y hay incertidumbre en el sector

Unos 70 trabajadores de la estación de peaje de Hinojo , en el partido de Olavarría, fueron cesanteados en el marco del proceso de privatización de rutas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. La medida que se hará efectiva desde julio, genera preocupación entre los trabajadores que no saben si la empresa que se hará cargo los recontratará.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Agencia DIB, Corredores Viales SA avanzó con un proceso de retiros voluntarios con las indemnizaciones correspondientes para ese personal que se desempeña en la ruta nacional 226 . Son alrededor de 70 personas que deberán dejar sus puestos a fin de junio.

“Ahora hay que ver qué va a pasar después con la empresa nueva. Hay que esperar a ver con qué personal va a contar. Pueden ser los mismos, que necesite menos o que quizás que necesite emplear más”, indicaron desde el sector.

Sin embargo, los trabajadores temen que el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA necesite muchos menos operarios para la nueva etapa. Los que fueron cesanteados son trabajadores de balanza, operadores viales, maestranza, cajeros, supervisores y soportes técnicos.

Privatizaciones de rutas nacionales

Como informó Agencia DIB el 22 de abril, el Gobierno dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en quedarse con la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa como son la 3, 5, 205, 226 y autopistas.

Se trata de la licitación de la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, donde el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($ 997 más IVA) para los 1.325 kilómetros de las autopistas que van desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata. En tanto, para la ruta 5 ganó la propuesta de Construcciones Electromecánicas del Oeste.

Justamente, ahora se conoció la decisión de Corredores Viales con el personal del peaje de Hinojo, pero faltan los otros involucrados en procesos que se cerrarían antes de fin de año. Y si bien se estima que la futura administración profundice la automatización del sistema de cobro mediante una mayor utilización de TelePASE, con incorporación de más tecnología, por otro lado se avanzará con nuevas estaciones de peajes.

Fuente: Agencia DIB