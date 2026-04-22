miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 08:04

Las privatizaciones de las rutas 3, 5, 205 y 226 ya tienen los "nuevos peajes"

El Gobierno abrió sobres por rutas nacionales y autopistas. Dos grupos quedaron mejor posicionados con las tarifas y ahora resta la adjudicación final.

Por Agencia DIB
Un tramo de la ruta nacional 5.
Un tramo de la ruta nacional 5.

El Gobierno dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en quedarse con la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa como son la 3, 5, 205, 226 y autopistas.

Más noticias
El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, saluda a un obrero. 

Crece la presión sobre Caputo por la retención de fondos destinados a rutas
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. (X @Kicillofok)

Bianco apuntó a Nación por la crisis en el transporte y anticipa una ofensiva judicial por las rutas

La licitación corresponde a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, e incluye el mantenimiento y operación de un total de 1.871 kilómetros de caminos, entre las mencionadas rutas nacionales y las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Según consta en la web de Contrat.Ar, por donde se realizó la licitación de la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($ 997 más IVA) para los 1.325 kilómetros de las autopistas que van desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.

En tanto, en el tramo de 546 kilómetros sobre la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, la propuesta más económica fue de $ 2.355,37 más IVA, por parte de Construcciones Electromecánicas del Oeste.

La impugnación de Axel Kicillof

La propuesta dejó atrás a varios competidores históricos del negocio vial como los Roggio (dueños del subte de Buenos Aires), Panedile (de Hugo Dragonetti) y Cristóbal López, al tiempo que posicionó al grupo como el principal candidato a quedarse con el corredor.

Cabe recordar que la licitación fue impugnada por el Gobierno de Axel Kicillof, que se presentó a través de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y fue descalificada. Incluso, sus funcionarios denunciaron que se filtró antes de tiempo su oferta económica y aseguraron que la disputa seguirá en la Justicia.

La red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales ya estaban concesionados 10.000 y se están privatizando otros 9.000 km. Para el resto, el Gobierno acaba de autorizar a nueve gobernadores aliados para que cobren peajes en esos caminos y los hagan viables.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Crece la presión sobre Caputo por la retención de fondos destinados a rutas

Bianco apuntó a Nación por la crisis en el transporte y anticipa una ofensiva judicial por las rutas

Tras el fallo que frena eliminar los planes sociales, Nación hace otros recortes

Mar del Plata: el temporal dejó árboles caídos, evacuados y calles anegadas

El SMN hará un paro "con apagón" el viernes y el INTI sigue en alerta

La mitad de los niños argentinos son pobres y el 30% no come regularmente

La Provincia redefinió cómo se adjudican viviendas en barrios populares

Juicio por Maradona: declaró Gianinna y apuntó contra el equipo médico

Ingreso de aire polar, más lluvias y descenso térmico: se vienen las primeras heladas

Emotivo cortejo bajo la lluvia para despedir a Luis Brandoni en el Cementerio de la Chacarita

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un comedor popular.

La mitad de los niños argentinos son pobres y el 30% no come regularmente

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los planes sociales en la mira. 

Tras el fallo que frena eliminar los planes sociales, Nación hace otros recortes