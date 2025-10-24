Qué le preguntan los argentinos a Google antes de las elecciones

En la recta final de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, donde se elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los argentinos buscaron informarse y conocer sobre los candidatos. Al menos eso se desprende de las búsquedas en Google del último mes.
El informe de la compañía reunió los resultados del 13 al 19 de octubre. En ese período, “Padrón electoral 2025″ fue el término más buscado en relación a las elecciones en la Argentina. Respecto a las preguntas más buscadas, las de mayor crecimiento fueron “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?”.
En tanto, los padrones electorales que tuvieron mayor crecimiento de búsquedas fueron en Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Este último distrito fue el que tuvo más búsquedas sobre las elecciones. En particular, los temas más indagados fueron “trabajo”, “jubilación” y “salario”. Las siguieron “economía” y “seguridad”.
Las preguntas más buscadas en Google
Las consultas con mayor aumento que se realizaron entre el 13 y 19 de octubre fueron: