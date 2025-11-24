lunes 24 de noviembre de 2025
¿Qué feriados quedan antes que termine el año?

Tras el fin de semana extra largo, ahora hay que esperar a diciembre. Dos feriados, con la Navidad en agenda.

Tras el último fin de semana extra largo del año que se dio en el marco del Día de la Soberanía Nacional, que llevó a miles de ciudadanos a tener cuatro días sin actividad, en diciembre llegarán dos feriados oficiales, y uno de ellos da paso a tres días de descanso.

El primero de los días en agenda será el 8 de diciembre, día tradicional para armar el árbol de Navidad. Esta jornada conmemora la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades litúrgicas más importantes para el catolicismo, que este año configura el último fin de semana largo del año.

El 8 de diciembre caerá lunes, por lo que muchos argentinos aprovecharán el feriado para hacer una escapada a alguno de los destinos habituales. El calendario oficial recuerda que al ser feriado (y no día no laborable) se obliga a suspender toda clase de actividad administrativa y comercial en el ámbito público, y en el privado solo se mantiene en funcionamiento aquello considerado esencial o bajo esquemas de guardias mínimas.

En tanto, el último feriado de 2025 será el 25 de diciembre, que este año coincide con un jueves. Se trata de la Navidad, otra celebración católica en la que se conmemora el nacimiento de Jesús. Esta jornada entra en la categoría de “feriado inamovible”, lo que significa que no se podrá correr de fecha para crear un fin de semana largo. Aunque podría pasar que las administraciones públicas sumen como jornada no laborable a la del viernes.

¿Cómo es el calendario de feriados que queda?

En 2025, el último fin de semana largo del año se genera con el feriado del 8 de diciembre. Al caer un lunes, se une al sábado y domingo anteriores, ofreciendo un período extendido de descanso. El otro día en agenda es Navidad.

  • Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad. (DIB)
