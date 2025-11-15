Qué es y dónde está el Polígono Industrial de Ezeiza en el que se originó el voraz incendio

Las primeras versiones del lugar donde comenzó el incendio en Ezeiza generaron confusión sobre el lugar exacto del siniestro: primero se señaló al Polo Industrial Spegazzini como posible foco, pero la empresa concesionaria lo desmintió y aclaró el verdadero origen del fuego. Se trata del Polígono Industrial , un espacio separado del Polo Industrial por la autopista Ezeiza-Cañuelas .

Ezeiza: autoridades provinciales y municipales aseguran que "ya no hay peligro para la población"

El titular de Alberdi Desarrollos , Martín Rappalini , explicó que “tanto el Parque Industrial Ezeiza como el Parque Industrial Spegazzini permanecen operativos y fuera de peligro” . Según indicó, el incendio se inició en la zona abierta denominada Polígono Industrial, un espacio parquizado y rodeado por más de 2.500 árboles , ubicado frente al polo industrial y separado de él por la autopista que une Ezeiza con Cañuelas.

La localidad de Carlos Spegazzini , en el partido de Ezeiza, se consolidó en los últimos años como uno de los polos productivos más dinámicos de la zona sur del Gran Buenos Aires. Su crecimiento se apoyó en la infraestructura industrial y en el desarrollo de áreas que combinan actividad económica con integración urbana y espacios verdes .

Corredor clave

El Polígono Industrial y los parques vecinos se desarrollaron en un corredor logístico clave del sur bonaerense. La zona destaca por su cercanía con la Ruta Provincial 205 y con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, situado a apenas 12 kilómetros, lo que facilita operaciones de comercio exterior y abastecimiento.

Además, la conexión directa con la autopista brinda un acceso rápido tanto hacia la Ciudad de Buenos Aires como hacia el interior del país por la Ruta Nacional 3. Esta ubicación ha convertido al enclave en un nodo de circulación imprescindible para empresas de distintos sectores.

El Polo

Frente al Polígono Industrial se ubica el Polo Industrial Spegazzini, inaugurado en 2019. Según la información de la compañía, Alberdi Desarrollos —empresa especializada en la construcción y administración de parques industriales— también es responsable de los desarrollos de Bernal y Ezeiza y un reciente parque en Tristán Suárez.

La firma forma parte del Grupo Alberdi, un conglomerado con más de 40 años de trayectoria que incluye compañías como Cerámica Alberdi, Gigot y Alberdi Energía.