Los videos más impactantes del siniestro en el Polígono Industrial Spegazzini

Usuarios de redes sociales de Ezeiza y alrededores, o gente que simplemente circulaba en las cercanías, registraron imágenes estremecedoras.

Una de las imágenes de la explosión y el incendio en Ezeiza.

A minutos de las 9 de la noche del viernes, el temor se apoderó de Ezeiza tras una explosión de gran magnitud en el Polígono Industrial Spegazzini. Allí se desató un incendio que movilizó a quince dotaciones de bomberos y que este sábado por la mañana aún no ha sido sofocado por completo. Muchos vecinos y personas que pasaban cerca del lugar subieron videos impactantes a las redes sociales, donde se observan tanto el momento del estallido como las llamas de gran magnitud.

