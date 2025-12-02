Provincia Compras se adelanta a la Navidad: 18 cuotas sin interés y descuentos especiales

Papá Noel se adelantó en Provincia Compras y trajo hasta 18 cuotas sin interés.



Aprovechá para comprar los regalos de Navidad con tiempo: https://t.co/q0DIZOWN4a pic.twitter.com/sHMAKmsPnZ — Banco Provincia (@bancoprovincia) December 2, 2025

La banca pública bonaerense ofrece una promoción imperdible en su plataforma de ventas online: del 2 al 5 de diciembre se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con descuento y hasta 18 cuotas sin interés.