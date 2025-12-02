martes 02 de diciembre de 2025
2 de diciembre de 2025 - 16:12

Provincia Compras se adelanta a la Navidad: 18 cuotas sin interés y descuentos especiales

La banca pública bonaerense ofrece una promoción imperdible en su plataforma de ventas online: del 2 al 5 de diciembre se pueden comprar productos seleccionados de toda la tienda con descuento y hasta 18 cuotas sin interés.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
banco provincia Navidad

La plataforma de venta online de Banco Provincia se adelanta a la Navidad y presenta descuentos especiales en productos seleccionados, que podrán pagarse hasta en 18 cuotas sin interés.

El intendente Julio Alak junto a los integrantes del nuevo Gobierno Infantil de la República de los Niños. (Municipalidad de La Plata)

Se celebró el 74º aniversario de la Republica de los Niños y se eligió al nuevo Gobierno Infantil
El sistema AlertAR. 

¿Llegarán los avisos de emergencia de AlertAR si se tiene el teléfono apagado?

La promoción podrá aprovecharse del 2 al 5 de diciembre, y ofrece una oportunidad ideal para quienes buscan renovar electrodomésticos, equipar el hogar o hacer un regalo especial.

Provincia Compras se destaca por su proceso de compra ágil y seguro. Las personas usuarias pueden navegar por una amplia variedad de categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma se consolidó como una de las más elegidas del país en el rubro e-commerce, con más de 2,5 millones de ventas y 600 mil personas usuarias registradas. Las categorías más populares son Tecnología y Electro.

Cinco propuestas para lucirse en el arbolito, pagando en 18 cuotas sin interés:

  • Notebook EXO Smart T38 RAM 4GB 128GB SSD W11
  • Bicicleta Mtb Overtech Mountain Bike Q6 R29
  • Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB - Midnight Black
  • Smart Tv Philips 32Phd6910 32" Hd
  • Triciclo Bebesit azul 360° Joy 3 con luz y barra de empuje
image

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para sacar el máximo rendimiento a las promociones y las 18 cuotas, es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no la tengan pueden solicitarla desde el mismo portal, completando un formulario de presolicitud.

(DIB)

Mantecol, un clásico de las fiestas y de todo el año. 

¿Mantecol en crisis?: denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

Por  Ana Roche