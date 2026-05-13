miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 08:52

Estafa en Bragado: Flybondi donó los pasajes para los alumnos perjudicados por la maniobra de la preceptora

La noticia llegó a oídos de la CEO de la low cost, quien decidió intervenir directamente.

Por Agencia DIB
Un avión de la empresa low cost Flybondi.

Un avión de la empresa low cost Flybondi.

Después de que la noticia de la estafa de la preceptora en Bragado se hiciera conocida en todo el país, la aerolínea low cost Flybondi confirmó que se hará cargo de los pasajes aéreos para el viaje de egresados de los alumnos de 7° año de la Escuela Técnica.

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La noticia, según cuentan medios bragadenses, llegó directamente al escritorio de Paz Lovisolo, CEO de la compañía desde febrero de este año, quien decidió intervenir de manera inmediata.

Contacto directo

La aerolínea, que opera bajo el lema de "la libertad de volar", transformó la frustración de los estudiantes en una realidad tangible. Flybondi cubrirá los pasajes de ida y vuelta para todo el contingente de 7° año. El vuelo conectará Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Bariloche (BRC).

El contacto fue directo entre Lovisolo y Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos perjudicados.

“Me patiné la plata”

El hecho, que explotó en Bragado días atrás, llegó a los medios nacionales en las últimas horas. La preceptora, que estaba juntando los fondos para el viaje obtenidos a pulmón a través de la venta de rifas y otros medios similares, se robó el dinero, que ronda los 50.000 dólares. “Me patiné la plata”, fue la frase que usó la mujer, según contaron los damnificados. Hay una denuncia penal colectiva por el delito de “estafa agravada debido a su condición de funcionaria pública”, mientras se lleva a cabo una campaña solidaria para que los alumnos puedan llevar a cabo el viaje.

Agencias de turismo locales prometieron gestionar para ello, y ahora se sumó la aerolínea Flybondi.

Fuente: Agencia DIB

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