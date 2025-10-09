jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 14:33

Pergamino: con 24 horas de diferencia dos camiones volcaron a la altura del kilómetro 206 de la ruta 8

Este miércoles volcó un camión que transportaba gallinas en Urquiza (partido de Pergamino). Un día antes, en el sentido contrario, otro que cargaba papas.

Por Agencia DIB
Vuelcos de camiones a la altura del kilómetro 206 de la ruta 8.

La Opinión de Pergamino

Un camión que transportaba cajones con gallinas volcó en la madrugada del miércoles a la altura del kilómetro 206 de la ruta 8, en jurisdicción de la localidad de Urquiza, partido de Pergamino. En el mismo sector de la autopista, pero en el carril opuesto (sentido Pilar–Pergamino), se había producido un episodio similar 24 horas antes: otro camión que trasladaba una carga de papas volcó durante la noche, según el diario La Opinión de Pergamino.

El segundo de los siniestros ocurrió alrededor de la 1.10 del miércoles cuando el vehículo, que circulaba en sentido Pergamino–Arrecifes, perdió el control y despistó, con el acoplado completamente volcado sobre la banquina. Según el informe oficial del Destacamento de Policía Vial Pergamino, el transporte involucrado fue un camión Iveco 170E28 blanco, dominio AH437FK, que arrastraba un acoplado marca Montenegro (dominio WWL512) cargado con gallinas. Era conducido por un hombre de 34 años domiciliado en General Rodríguez, que resultó ileso.

Siniestros viales en la ruta 8

De acuerdo con La Opinión de Pergamino, la reiteración de siniestros en la zona del kilómetro 206 vuelve a poner en foco la peligrosidad de ese tramo de la autovía, en el que son frecuentes los despistes y vuelcos de camiones pesados. Conductores habituales del corredor vial coinciden en señalar que las leves ondulaciones del trazado y la escasa visibilidad nocturna podrían generar condiciones propicias para la pérdida de estabilidad de vehículos de gran porte, especialmente cuando circulan con cargas voluminosas o en horarios de madrugada.

El vuelco del camión con gallinas obligó a desplegar un operativo de control y señalización, con tránsito asistido mientras se realizaban las tareas de limpieza de la banquina. Parte del cargamento se dispersó en el lugar y algunos cajones quedaron dañados por el impacto, aunque no se registraron mayores consecuencias ni riesgos para terceros. (DIB)

