miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 16:40

Docentes de América protestaron por el ajuste y el estado lamentable de la Ruta Nacional 33

La Ruta Nacional 33 une Bahía Blanca con Rosario y es muy transitada por camiones. Su deterioro es un riesgo para docentes, trabajadores y alumnos que la usan.

Por Agencia DIB
Docentes de América exigen mejores rutas.

Docentes de América exigen mejores rutas.

El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente.

El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente.

Este miércoles por la mañana, organizaciones docentes del partido de Rivadavia llevaron adelante una jornada de protesta, reclamo y visibilización en la intersección del Acceso Cardenal Samoré y la Ruta Nacional 33, en la ciudad de América.

Más noticias
Controles de sobrepeso en rutas de la provincia de Buenos Aires.

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025
El gobierno nacional licitará 9.000 kilómetros de rutas nacionales. 

Rutas nacionales: se presentaron siete ofertas para la licitación de las primeras concesiones

Además de los puntos estrictamente educativos -la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la defensa de los fondos nacionales para el IPS, el financiamiento completo para la educación técnica y la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente-, durante la jornada se realizó una fuerte denuncia por el estado de abandono de la Ruta Nacional 33, que según expresaron, representa un riesgo diario para docentes, estudiantes y trabajadores que la transitan para llegar a las escuelas de la región.

Ruta 33 en mal estado
El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente.

El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente.

Los docentes reclaman mejores rutas

La actividad -convocada por los gremios SUTEBA y FEB- comenzó alrededor de las 9:30 y consistió en una volanteada y una asamblea abierta. “El lamentable estado de la Ruta 33 no solo afecta la seguridad vial, también pone en evidencia el desinterés del Estado Nacional por garantizar condiciones mínimas para el acceso a derechos básicos como la educación y la salud”, manifestaron desde los gremios.

Temas
Ver más

Rutas provinciales: se retiraron 3.500 toneladas de sobrepeso en lo que va de 2025

Rutas nacionales: se presentaron siete ofertas para la licitación de las primeras concesiones

Un paro docente complicará las clases el martes 14 de octubre

Manes denunció que Menem lo amenazó pero el riojano lo niega y mostró un video para probarlo

Sabag Montiel y Brenda UIiarte, condenados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

La Junta Electoral debatió en audiencia si reimprime las boletas sin la cara de Espert: costo y tiempos de reparto

Diputados: Espert pidió licencia hasta el final de su mandato

$Libra: el fiscal ordenó analizar los mensajes de teléfonos de los hermanos Milei

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Manes y Menem, enfrentados.  video

Manes denunció que Menem lo amenazó pero el riojano lo niega y mostró un video para probarlo

Por  Agencia DIB