Docentes de América protestaron por el ajuste y el estado lamentable de la Ruta Nacional 33

Docentes de América exigen mejores rutas. El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente.

Este miércoles por la mañana, organizaciones docentes del partido de Rivadavia llevaron adelante una jornada de protesta, reclamo y visibilización en la intersección del Acceso Cardenal Samoré y la Ruta Nacional 33, en la ciudad de América.

Además de los puntos estrictamente educativos -la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la defensa de los fondos nacionales para el IPS, el financiamiento completo para la educación técnica y la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente-, durante la jornada se realizó una fuerte denuncia por el estado de abandono de la Ruta Nacional 33, que según expresaron, representa un riesgo diario para docentes, estudiantes y trabajadores que la transitan para llegar a las escuelas de la región.

Ruta 33 en mal estado El deterioro de la Ruta Nacional 33 es evidente. Los docentes reclaman mejores rutas La actividad -convocada por los gremios SUTEBA y FEB- comenzó alrededor de las 9:30 y consistió en una volanteada y una asamblea abierta. “El lamentable estado de la Ruta 33 no solo afecta la seguridad vial, también pone en evidencia el desinterés del Estado Nacional por garantizar condiciones mínimas para el acceso a derechos básicos como la educación y la salud”, manifestaron desde los gremios.

