Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.

Miguel Ángel Russo, el actual director técnico de Boca Juniors, falleció hoy miércoles a los 69 años, luego de permanecer varios días internado en su domicilio con pronóstico reservado.

Tras superar un cáncer de próstata tiempo atrás, se encontraba ahora bajo cuidados domiciliarios debido a un delicado estado de salud, producto de un debilitamiento general que lo había alejado de sus funciones como entrenador "xeneize". Durante los último partidos -el 14 de septiembre ante Rosario Central y el 21 frente a Central Córdoba- se lo vio cada vez más debilitado, y delegó en sus ayudantes del cuerpo técnico las indicaciones a los jugadores y la conducción de los entrenamientos.

Miguel Ángel Russo, "Miguelo" Nacido en Lanús en 1956, “Miguelo” debutó profesionalmente en 1975 en Estudiantes de La Plata, club en el que desarrolló toda su carrera como mediocampista, hasta su retiro en 1988. Con el equipo platense obtuvo los títulos del Campeonato Nacional de 1982 y 1983, y se convirtió en uno de los referentes de aquella generación.

Miguel Angel Russo Estudiantes Como jugador, Miguel Ángel Russo defendió los colores de Estudiantes de La Plata. Como entrenador, Russo inició su trayectoria en Lanús en 1989 -dos ascensos incluidos- y dirigió a varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Estudiantes -regreso a Primera junto a Eduardo Manera-, Rosario Central -ascenso y título-, San Lorenzo, Vélez -campeón- y Racing. Su carrera incluyó también etapas en el exterior, con pasos por clubes de Colombia, México, España, Perú y Arabia Saudita.

En Boca tuvo tres ciclos al frente del plantel y conquistó los títulos más importantes: la Copa Libertadores 2007, la Liga Profesional 2020 y la Copa Argentina de la misma temporada. Miguel Ángel Russo Boca Miguel Ángel Russo, campeón de la CXopa Libertadores con Boca en 2007. Su fallecimiento fue confirmado hoy, tras haber atravesado distintos períodos de internación desde comienzos de septiembre. En primer lugar, fue atendido en el Instituto Fleni por una infección urinaria, y posteriormente debió someterse a una serie de estudios médicos debido a complicaciones en su estado de salud. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976054102548156908&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1976055375343566882&partner=&hide_thread=false River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/1976052609711563101&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/1976055621137977423&partner=&hide_thread=false Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gimnasiaoficial/status/1976059033460121938&partner=&hide_thread=false Desde el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



¡Hasta siempre, Miguel! pic.twitter.com/xkPnKu5wp9 — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1976054386582302885&partner=&hide_thread=false Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1976053203486580804&partner=&hide_thread=false San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1976056291987435605&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.



Hasta siempre, Miguel pic.twitter.com/7EkddsmIsh — Vélez Sarsfield (@Velez) October 8, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublanus/status/1976053455354462471&partner=&hide_thread=false Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento… pic.twitter.com/KmSQ27VxEZ — Club Lanús (@clublanus) October 8, 2025 (DIB)

Para compartir en redes







