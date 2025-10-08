Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, el actual director técnico de Boca Juniors, falleció hoy miércoles a los 69 años, luego de permanecer varios días internado en su domicilio con pronóstico reservado.
Tras superar un cáncer de próstata tiempo atrás, se encontraba ahora bajo cuidados domiciliarios debido a un delicado estado de salud, producto de un debilitamiento general que lo había alejado de sus funciones como entrenador "xeneize". Durante los último partidos -el 14 de septiembre ante Rosario Central y el 21 frente a Central Córdoba- se lo vio cada vez más debilitado, y delegó en sus ayudantes del cuerpo técnico las indicaciones a los jugadores y la conducción de los entrenamientos.
Miguel Ángel Russo, "Miguelo"
Nacido en Lanús en 1956, “Miguelo” debutó profesionalmente en 1975 en Estudiantes de La Plata, club en el que desarrolló toda su carrera como mediocampista, hasta su retiro en 1988. Con el equipo platense obtuvo los títulos del Campeonato Nacional de 1982 y 1983, y se convirtió en uno de los referentes de aquella generación.
Miguel Angel Russo Estudiantes
Como jugador, Miguel Ángel Russo defendió los colores de Estudiantes de La Plata.
Como entrenador, Russo inició su trayectoria en Lanús en 1989 -dos ascensos incluidos- y dirigió a varios clubes del fútbol argentino, entre ellos Estudiantes -regreso a Primera junto a Eduardo Manera-, Rosario Central -ascenso y título-, San Lorenzo, Vélez -campeón- y Racing. Su carrera incluyó también etapas en el exterior, con pasos por clubes de Colombia, México, España, Perú y Arabia Saudita.
En Boca tuvo tres ciclos al frente del plantel y conquistó los títulos más importantes: la Copa Libertadores 2007, la Liga Profesional 2020 y la Copa Argentina de la misma temporada.
Miguel Ángel Russo Boca
Miguel Ángel Russo, campeón de la CXopa Libertadores con Boca en 2007.
Su fallecimiento fue confirmado hoy, tras haber atravesado distintos períodos de internación desde comienzos de septiembre. En primer lugar, fue atendido en el Instituto Fleni por una infección urinaria, y posteriormente debió someterse a una serie de estudios médicos debido a complicaciones en su estado de salud.
