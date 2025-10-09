Bajó el dólar a $1.455 y subieron los bonos: la reacción del mercado tras la inédita intervención de EE.UU.

Una intervención inédita del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios de Argentina logró hoy detener la escalada alcista del tipo de cambio, y el dólar bajó a 1.455 pesos.

Al Tesoro argentino se le estaba acabando la pólvora tras gastar más de US$2.040 millones en los seis días hábiles anteriores, y el dólar oficial estaba subiendo de $1.455 a 1.480. Quedaban menos de US$400 millones por quemar.

Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, dio la orden al banco Santander de que comprara pesos a su nombre y entonces la moneda de su país bajó a $1.450, un 0,3% respecto del cierre anterior.

Si después de las elecciones legislativas del próximo día 26, el dólar vuelve a subir, EE UU habrá perdido dinero , pero la apuesta de Trump es ayudar a controlar el tipo de cambio y la inflación de la Argentina para que La Libertad Avanza (LLA) de Milei logre un buen resultado en las urna

La evolución de las cotizaciones

Los últimos días, el Tesoro había clavado la cotización del dólar en $ 1.455 para el minorista y $ 1.430 para el mayorista, a costa de ser el único oferente en el mercado e ir vaciando sus propios depósitos.

En el comienzo de la rueda el mayorista se acercaba al techo de la banda, fijado en $ 1., pero a medida que se consolidaban las expectativas positivas respecto de las negociaciones de Caputo en Estados Unidos, el panorama cambió. En esto fue decisivo un aumento de la oferta, en la que esta vez no habría participado el Tesoro, sino oferentes privados.

De esta forma, el rescate financiero del Tesoro de los Estados Unidos se puso en marcha formalmente con operaciones en el dólar oficial.

El efecto bajista alcanzó a los dólares financieros. El MEP pasó de $ 1.538 a $ 1.470 y el contado con liqui retrocedió de $ 1.575 a $ 1.487.

El Banco Central, por cuenta del Tesoro argentino, vendió el miércoles unos US$ 325 millones de los US$ 677 millones operados. Esto habría dejado los depósitos del Ministerio de Economía en un nivel escaso, en US$ 325 millones. Es decir, un monto que alcanzaría para un solo día de intervención. Pero la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos modificó la ecuación.

Los bonos, con el empuje de Kristalina

En el último día hábil de la semana, los bonos y acciones argentinas se ataban a la suerte de las negociaciones en Washington y, una vez que se conoció que Caputo daba por concluido el viaje, los bonos de la deuda pegaron un salto de hasta 7% y lo mismo sucedió con las acciones.

Los títulos en dólares empezaron a subir tímidamente para luego llegar a tocar 7% (GD38), en Wall Street. Lo mismo sucedió con las acciones de firmas argentinas que cotizan en ese mercado, que saltan hasta 15%, especialmente los papeles de los bancos.

"El esquema que siguen los activos argentinos viene siendo el mismo todos los días: mientras no hay confirmaciones o avances de que el fresh money (fondos frescos) pueda llegar en el corto plazo, los activos se pinchan o caen. Mientras que novedades de distintas tratativas los hacen recuperar o subir", explican en la consultora Outlier.

