miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 17:18

Bullying: el desesperado relato de una madre sobre el calvario que vive su hijo de 7 años en la escuela

De acuerdo a la denuncia que presentó la mujer ate autoridades educativas de la provincia, el menor fue hostigado durante meses por estudiantes de secundaria: lo golpearon, lo obligaron a fumar ,le robaron e intentaron abusarlo.

Por Agencia DIB
bullying

La madre de un niño de apenas 7 años, alumno de la Escuela primaria Nº31 de La Plata, denunció que su hijo fue hostigado desde mayo hasta los primeros días de octubre por estudiantes de la escuela secundaria Nº89, de forma sistemática, tanto física como psicológicamente. Incluso, de acuerdo a lo expuesto por la mujer, el menor fue víctima de un intento de abuso.

Más noticias
Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo
incendio y muertes dudosas en bahia blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

En tanto, los ataques fueron posibles ya que las dos escuelas comparten edificio, en la calle 3 entre 527 y 528 de Tolosa. Los episodios ocurrieron en el patio de la escuela y en los baños.

Embed

La denuncia fue elevada a la Jefatura Distrital que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ya que no se pudo radical en la Policía porque el menor no presentaba heridas.

De acuerdo al escrito presentado por la madre del chico atacado, el hostigamiento comenzó en la segunda semana de mayo. Los adolescentes, alumnos de tercero y cuarto año del secundario, le pegaban, lo hacían fumar, le sacaban dinero. En una oportunidad, lo empujaron con intención de abusar sexualmente de él, pero otros niños, de primaria y compañeros del menor ultrajado, lo impidieron.

Bullying

Sin respuestas

Según relató la mujer al diario El Día, al principio, el nene ocultaba lo que pasaba al llegar con marcas a su casa, y decía que se había caído o golpeado solo. Con el correr de las semanas, contó lo que le hacían, y la mujer llegó a firmar unas 14 actas en la escuela. La respuesta de la institución fue cambiar de turno al niño, quien sigue teniendo contacto con los agresores.

Según relató la mujer, el menor está bajo tratamiento psicológico y no está yendo a la escuela del miedo que tiene y por las secuelas emocionales que ya presenta. Asimismo, contó que desde la institución le dijeron que el estudiante tiene que asistir igual para no perder regularidad y hasta amenazaron con denunciarla a ella.

Ante la gravedad de la situación, la mujer recurrió a los medios para visibilizar lo que ocurre con su hijo, ya que el bullying es una problemática que atraviesa la cotidianeidad de todas las instituciones educativas. (DIB)

Temas
Ver más

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Incendio y muertes dudosas en Bahía Blanca: el estado de los cuerpos condiciona las autopsias

Docentes de América protestaron por el ajuste y el estado lamentable de la Ruta Nacional 33

Triple crimen de Florencio Varela: la Policía bonaerense identificó a dos nuevos prófugos

Comienza el juicio oral contra el ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres

VTV: quiénes pueden tener descuentos en la Provincia de Buenos Aires

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Fin de semana largo con paella, mate, torta frita, quesos, cerveza y corvina negra

Mar del Plata: mortochorros atacaron a un influencer que viaja con su perro

Tandil se prepara para la 22ª edición de su festival de cine

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

VTV: quiénes pueden tener descuentos en la Provincia de Buenos Aires

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre