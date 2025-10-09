jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 15:12

Costa Atlántica: finalizaron las obras de mejora y repavimentación de la ruta 63

La ruta 63 es el principal enlace entre la Autovía 2 y la ruta 11, rumbo a la Costa Atlántica. Beneficiará la conectividad entre Tordillo y Dolores.

Por Agencia DIB
Obras en la ruta 63 que une los partidos de Dolores con Tordillo, rumbo a la Costa Atlántica.

Finalizaron las obras de pavimentación y mejoras en casi 30 kilómetros de la Ruta Provincial N° 63, entre Dolores y Tordillo. Los trabajos incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica del tramo comprendido entre los kilómetros 29,5 y 18 -sentido a la Ciudad de Buenos Aires- y entre los kilómetros 10 y 29 -sentido a la Costa Atlántica-, así como también tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

La ruta 63 es el principal enlace entre la Autovía 2 y la Ruta Provincial N° 11, lo que la convierte en un tramo clave del Sistema Vial Integrado del Atlántico y una vía esencial para quienes viajan hacia las localidades de la Costa Atlántica bonaerense, destacó Gobernación.

Las nuevas obras beneficiarán la circulación en toda la ruta, acortando los tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial. Asimismo, beneficiará la conectividad entre los municipios de Tordillo y Dolores, lo que a su vez potencia el circuito económico y productivo de la zona.

Obra clave para la Costa Atlántica

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió la obra junto al presidente de Aubasa, José Arteaga; el intendente de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Juan Pablo García. “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 kilómetros repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”, argumentó el ministro. (DIB)

