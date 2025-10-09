Costa Atlántica: finalizaron las obras de mejora y repavimentación de la ruta 63

Obras en la ruta 63 que une los partidos de Dolores con Tordillo, rumbo a la Costa Atlántica.

Finalizaron las obras de pavimentación y mejoras en casi 30 kilómetros de la Ruta Provincial N° 63, entre Dolores y Tordillo. Los trabajos incluyeron la repavimentación con mezcla asfáltica del tramo comprendido entre los kilómetros 29,5 y 18 -sentido a la Ciudad de Buenos Aires- y entre los kilómetros 10 y 29 -sentido a la Costa Atlántica-, así como también tareas de bacheo profundo y señalización horizontal.

La ruta 63 es el principal enlace entre la Autovía 2 y la Ruta Provincial N° 11, lo que la convierte en un tramo clave del Sistema Vial Integrado del Atlántico y una vía esencial para quienes viajan hacia las localidades de la Costa Atlántica bonaerense, destacó Gobernación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gkatopodis/status/1975944005255827694&partner=&hide_thread=false Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada.



Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Gesell y Mar chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos… pic.twitter.com/ycnzyV3I9A — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 8, 2025 Las nuevas obras beneficiarán la circulación en toda la ruta, acortando los tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial. Asimismo, beneficiará la conectividad entre los municipios de Tordillo y Dolores, lo que a su vez potencia el circuito económico y productivo de la zona.

Obra clave para la Costa Atlántica El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió la obra junto al presidente de Aubasa, José Arteaga; el intendente de Tordillo, Héctor Olivera, y de Dolores, Juan Pablo García. “Estamos apostando muy fuerte al turismo y a que todo el circuito de la Costa Atlántica tenga rutas más seguras para el desarrollo de esta temporada. Por eso, el ensanche en la Ruta Provincial 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, la repavimentación integral de toda la Ruta 2 y estos casi 30 kilómetros repavimentados en la Ruta 63, entre Dolores y Esquina de Crotto”, argumentó el ministro. (DIB)

