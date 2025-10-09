jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 17:08

Indec: el consumo de servicios públicos creció 2,4% interanual en julio

En términos desestacionalizados, el indicador mostró una suba de 1% contra junio. La serie tendencia-ciclo presentó un leve incremento del 0,1%, según el Indec.

Por Agencia DIB
La utilización de los servicios públicos durante julio, según el Indec.

La utilización de los servicios públicos durante julio, según el Indec.

Correo Argentino

El consumo de servicios públicos registró en julio un aumento del 2,4% respecto del mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En términos desestacionalizados, el indicador mostró una suba del 1% frente a junio, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó un leve incremento del 0,1%.

Más noticias
Según el Indec, entre enero y agosto la industria manufacturera creció un 4,4%.

Indec: la industria manufacturera cayó 4,4% en agosto en comparación con 2024
El Indec dio a conocer la  “Evolución de la distribución del ingreso (EPH)”.

Indec: el ingreso promedio fue de $ 879.285 en el segundo trimestre, con descenso de la desigualdad

Entre los sectores relevados, el informe destaca el crecimiento del servicio de correo, con una suba interanual del 18,2%, y de la recolección de residuos, que aumentó 14,9%. También se registraron variaciones positivas en el transporte de pasajeros (5%) y en el transporte de carga (2,3%), mientras que la demanda de electricidad, gas y agua y los peajes mostraron caídas de 0,5%.

Servicios Públicos
La utilizaci&oacute;n de los servicios p&uacute;blicos seg&uacute;n el Indec.

La utilización de los servicios públicos según el Indec.

El desempeño mensual desestacionalizado reflejó una mejora generalizada: el transporte de carga creció 5,5% respecto de junio; el transporte de pasajeros, 3,3%, y el servicio de correo, 12,4%. La telefonía, en tanto, mostró un leve incremento del 0,3%, y la demanda de energía eléctrica, gas y agua avanzó 0,2%.

Servicios Públicos

De acuerdo con el índice tendencia-ciclo, los sectores que registraron variaciones positivas fueron electricidad, gas y agua (0,1%), transporte de carga (0,9%), servicio de correo (0,2%) y telefonía (0,1%), mientras que el transporte de pasajeros y los peajes evidenciaron retrocesos del 0,4% y 0,3%, respectivamente.

Indicador Sintético de Servicios Públicos

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) mide mensualmente la evolución de un conjunto de actividades vinculadas con el consumo de energía, transporte, comunicaciones y saneamiento. Se elabora a partir de los volúmenes físicos de cada servicio y ofrece una referencia de la evolución de la actividad en el sector. (DIB)

Temas
Ver más

Indec: la industria manufacturera cayó 4,4% en agosto en comparación con 2024

Indec: el ingreso promedio fue de $ 879.285 en el segundo trimestre, con descenso de la desigualdad

Los 8 aumentos que llegan en octubre y le dan un nuevo golpe al bolsillo

Bajó el dólar a $1.455 y subieron los bonos: la reacción del mercado tras la inédita intervención de EE.UU.

La genética bovina argentina ingresa al mercado de Panamá

Bessent confirmó el auxilio para Argentina: swap por US$ 20 mil millones y compra de pesos

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

Eliminan las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero hasta fin de año

Salarios y jubilaciones "no logran recuperar nada de lo perdido" desde la asunción de Javier Milei

Alerta amarilla para Caputo: la inflación de septiembre en CABA fue del 2,1%

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos máquinas cosechan trigo en el campo. (Agencia Xinhua)

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri saluda a Javier Milei.

Respaldo de Mauricio Macri a Milei: rechazó votar terceras fuerzas: "la elección es binaria"

Por  Agencia DIB