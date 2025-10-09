Indec: el consumo de servicios públicos creció 2,4% interanual en julio

La utilización de los servicios públicos durante julio, según el Indec. Correo Argentino

El consumo de servicios públicos registró en julio un aumento del 2,4% respecto del mismo mes del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En términos desestacionalizados, el indicador mostró una suba del 1% frente a junio, mientras que la serie tendencia-ciclo presentó un leve incremento del 0,1%.

Entre los sectores relevados, el informe destaca el crecimiento del servicio de correo, con una suba interanual del 18,2%, y de la recolección de residuos, que aumentó 14,9%. También se registraron variaciones positivas en el transporte de pasajeros (5%) y en el transporte de carga (2,3%), mientras que la demanda de electricidad, gas y agua y los peajes mostraron caídas de 0,5%.

Servicios Públicos La utilización de los servicios públicos según el Indec. El desempeño mensual desestacionalizado reflejó una mejora generalizada: el transporte de carga creció 5,5% respecto de junio; el transporte de pasajeros, 3,3%, y el servicio de correo, 12,4%. La telefonía, en tanto, mostró un leve incremento del 0,3%, y la demanda de energía eléctrica, gas y agua avanzó 0,2%.

Servicios Públicos De acuerdo con el índice tendencia-ciclo, los sectores que registraron variaciones positivas fueron electricidad, gas y agua (0,1%), transporte de carga (0,9%), servicio de correo (0,2%) y telefonía (0,1%), mientras que el transporte de pasajeros y los peajes evidenciaron retrocesos del 0,4% y 0,3%, respectivamente.

Indicador Sintético de Servicios Públicos El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) mide mensualmente la evolución de un conjunto de actividades vinculadas con el consumo de energía, transporte, comunicaciones y saneamiento. Se elabora a partir de los volúmenes físicos de cada servicio y ofrece una referencia de la evolución de la actividad en el sector. (DIB)

