Paro de controladores aéreos: demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país

La bandera de ATEPSA, el gremio que realiza las huelgas, en una torre de control de Ezeiza.

Este miércoles por la mañana el sistema de navegación aérea nacional comenzó a enfrentar una serie de interrupciones operativas debida al plan de lucha iniciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) , que ya provocó demoras y cancelaciones de vuelos.

La medida afectó este miércoles a los despegues de vuelos domésticos en todas las terminales del país entre las 8 y las 11 horas .

La contingencia generó alteraciones significativas en las programaciones de las principales líneas aéreas. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , gestionado por Aeropuertos Argentina, se registraron reprogramaciones desde la madrugada .

Al menos cuatro vuelos de Flybondi debieron ser cancelados, mientras que Aerolíneas Argentinas y Latam reprogramaron varios de sus servicios para después de las 11.30.

En Aerolíneas Argentinas, los servicios con destino a Catamarca, San Juan y Ushuaia, originalmente programados entre las 9 y las 10 horas, debieron ser postergados para después de las 11.30 horas.

Por el contrario, los vuelos hacia Santiago del Estero y Jujuy fueron adelantados para evitar la franja del cese de actividades.

Flybondi, en tanto registró también demoras similares en sus servicios hacia la Patagonia, particularmente en la ruta a Ushuaia.

En todo el interior

Este escenario de reprogramaciones y cancelaciones se replicó en el Aeroparque Jorge Newbery y en el resto de las terminales del interior, donde se recomienda a los pasajeros la consulta permanente de los estados de vuelo a través de los canales oficiales.

El gremio fundamenta la medida en un reclamo de recomposición salarial derivado de las paritarias firmadas en septiembre. Según la dirigencia sindical, los acuerdos alcanzados tras el conflicto de agosto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no han sido cumplidos por la parte empleadora.

Cronograma

El cronograma de paros, ratificado por ATEPSA, contempla una escalada progresiva a partir de este 17 de diciembre. Planean extender la medida hasta alcanzar la operatividad de los vuelos internacionales el próximo 27 de diciembre, en coincidencia con el pico de demanda por las festividades de fin de año.

Así, los próximos paros serán los que siguen:

Jueves 18: Afectación de vuelos nacionales entre las 16:00 y las 19:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 18:00).

Martes 23: Cese de operaciones nacionales de 19:00 a 22:00 horas (en Aeroparque finaliza a las 21:00).

Sábado 27: Primera afectación a vuelos internacionales, programada entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Lunes 29: Paro general de despegues (nacionales e internacionales) de 08:00 a 11:00 horas.

Dada la naturaleza dinámica del conflicto y el "efecto dominó" que estas interrupciones generan en la red de aeropuertos de Aeropuertos Argentina, desde el Gobierno se sugiere no trasladarse a las terminales sin antes haber confirmado la nueva hora de embarque.

Fuente: Agencia DIB