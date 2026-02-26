jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 08:56

Fin de semana con complicaciones en los vuelos por el paro de controladores aéreos

Desde este jueves y hasta el lunes 2 de marzo se realizarán ceses de actividades en los aeropuertos por espacio de tres horas por día.

Por Agencia DIB
La bandera de ATEPSA, el gremio que realiza las huelgas, en una torre de control de Ezeiza.

NA

La actividad aerocomercial se verá afectada desde este jueves en todo el país, debido a la medida de fuerza dispuesta por La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que consiste en un cronograma de paros escalonados que afectará los despegues en todas las terminales aéreas. Así, la huelga durará hasta el lunes 2 de marzo, con diferentes horarios y afectaciones.

La situación deriva del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo.

Cronograma

Como es tradicional en este gremio, la medida de fuerza fue diseñada bajo una modalidad de franjas horarias específicas, con el objetivo de maximizar el impacto en la programación de las aerolíneas mientras se mantiene el estatus de "acción sindical legítima".

El cronograma día por día de la protesta es el que sigue:

  • Jueves 26 de febrero: De 15 a 18 horas. Afectación total (toda la aviación).
  • Viernes 27 de febrero: De 19 a 22 horas. Afectación total (toda la aviación).
  • Sábado 28 de febrero: De 13 a 16 horas. Afectación restringida a la aviación general y no regular (vuelos privados y taxis aéreos).
  • Domingo 1º de marzo: De 9 a 12 horas. Afectación a la aviación comercial regular con destino nacional.
  • Lunes 2 de marzo: De 5 a 8 horas. Afectación total (toda la aviación).

Durante estos periodos, los controladores no recibirán ni transmitirán planes de vuelo, lo que generará un efecto cascada de demoras y reprogramaciones que podría extenderse más allá de las horas de paro efectivas.

Como parte de los protocolos de seguridad y responsabilidad civil, el gremio garantizó la operatividad de los servicios esenciales, de modo que quedan exentas de la medida de fuerza las siguientes categorías de aeronaves:

  • Vuelos en emergencia declarada.
  • Vuelos sanitarios y de traslado de órganos.
  • Misiones humanitarias.
  • Aeronaves de Estado.
  • Operaciones de búsqueda y salvamento (SAR).

Asimismo, las operaciones que ya se encuentren en curso (aeronaves en vuelo hacia su destino) no se verán afectadas en su aterrizaje, asegurando que la seguridad operacional no se vea comprometida en ningún momento.

Incumplimientos

ATEPSA reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y una recomposición salarial que el gremio considera insuficiente. Si bien en agosto del año pasado se pactó un incremento del 15% en cuatro tramos, la aceleración inflacionaria y el estancamiento de las conversaciones en noviembre y diciembre reactivaron el conflicto.

Un punto crítico en la negociación es que, al ser EANA una empresa pública, la pauta salarial no depende únicamente de su administración, sino de los lineamientos de la Oficina Nacional de Empleo Público. A esto se suma un clima de inestabilidad interna debido a investigaciones judiciales por presuntas irregularidades administrativas que alcanzan a gestiones anteriores y actuales de la empresa.

Fuente: Agencia DIB

