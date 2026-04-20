Paro de ATE: además de vuelos, qué servicios estarán afectados el martes 21 de abril

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) realizará este martes 21 de abril un paro en todo el país que impactará en las administraciones nacional, provinciales y municipales, afectará los vuelos y también en el normal dictado de clases en las escuelas públicas.

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El epicentro de las acciones se llevará adelante en terminales aéreas de zonas turísticas y de fuerte tráfico internacional, con medidas simultáneas que anticipan un escenario de alta conflictividad y posibles interrupciones en el servicio aerocomercial.

Se trata de una medida de fuerza impulsada por los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que están afiliados al gremio y hacen un reclamo salarial tras el último fracaso paritario en las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración principal será a partir de las 12 en las inmediaciones de Aeroparque, con punto de encuentro en Costa Salguero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodoaguiar/status/2046159515796525388&partner=&hide_thread=false AHORA!!

MAÑANA PARO DE ATE CON PROTESTAS EN AEROPUERTOS Y NO DESCARTA BLOQUEARLOS!!



AMENAZAN CON MÁS MOTOSIERRA, PERO LA MOTOSIERRA LOS VA A TERMINAR CORTANDO A ELLOS!!



El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a REABRIR LAS PARITARIAS. Está… pic.twitter.com/F55oX8ZMqj — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 20, 2026

Qué otros servicios afectarán el paro de ATE

Más allá de la afección de los vuelos, el paro de ATE impactará en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Es que muchos de los auxiliares que allí se desempañan pertenecen a este gremio.

También aquellos afiliados que realizan tareas en oficinas del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, si se suman a la protesta harán que se vea afectada la atención al público.

En este contexto, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que este martes se realizará “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipales”.

Según el comunicado que compartió Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril:

Reapertura de paritarias y urgente recomposición salarial.

Aumento salarial de emergencia para las y los jubilados.

Pase a planta permanente de todas las y los trabajadores precarizados.

Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la entrega de los recursos naturales a manos extranjeras.

Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos.

Cese de la persecución a las y los trabajadores que luchan.

Restitución de los fondos adeudados a las provincias.

Rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Fuente: Agencia DIB