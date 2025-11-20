jueves 20 de noviembre de 2025
20 de noviembre de 2025 - 09:42

"Para que no quede impune": familiares de víctimas del fentanilo adulterado volverán a marchar en La Plata

Será el martes 16 de diciembre. La convocatoria es “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el caso del fentanilo contaminado.

A más de seis meses del comienzo del caso, familiares de víctimas del fentanilo adulterado convocan a una segunda marcha en la Plaza Moreno de La Plata el próximo martes 16 de diciembre para mantener “la memoria y la justicia viva”. Hasta el momento las víctimas fatales confirmadas relacionadas con el fentanilo contaminado son 124, pero todavía no se conoce la cifra definitiva. De hecho, algunos medios hablan de 173 muertes por esta causa.

Esta será la segunda convocatoria “en contra del silencio” y con el lema de mantener “la memoria y la justicia viva”, además de propagar “la verdad del fallecimiento de nuestros seres queridos”.

La primera manifestación en la capital bonaerense se realizó el 31 de julio, cuando los familiares de las víctimas fatales -54, según los números conocidos en ese momento- marcharon para pedir justicia.

Desde mayo

El caso del fentanilo adulterado se detectó a mediados de mayo en el Hospital Italiano de La Plata, donde se administraron ampollas con bacterias multirresistentes que causaron infecciones graves y múltiples muertes.

Según la investigación, hubo fallas en los procesos de producción y distribución del fármaco. Los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo son investigados por su presunta responsabilidad en la elaboración del lote contaminado que fue distribuido a múltiples hospitales.

Procesados y detenidos

La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el penal de Marcos Paz:

  • Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
  • Diego García, su hermano y directivo de ambas compañías.
  • Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
  • José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.

Trazabilidad

Este miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak participó como invitado de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, donde reveló que tras un estudio de trazabilidad se logró confirmar que circularon más de 154 mil ampollas adulteradas.

Durante su exposición, Kreplak comentó que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) retuvo siete lotes de ampollas por presunta contaminación, de los cuales dos resultaron positivos tras ser examinados.

Hasta el momento, la Justicia contabiliza 124 fallecimientos producto de la crisis sanitaria que produjo la ingesta de fentanilo contaminado, pero el número definitivo de víctimas fatales y no fatales de esta crisis sanitaria inédita se sabrá antes de la feria judicial, que comenzará el 26 de diciembre y finalizará el 31 de enero del 2026, informó Kreplak.

