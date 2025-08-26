Fentanilo contaminado: "Esa bacteria alguien la metió", declaró García Furfaro

El empresario Ariel García Furfaro en el momento de su detención por la causa Fentanilo.

A pocos días de la declaración de Ariel García Furfaro , titular del Laboratorio HLB Pharma , en el marco de la investigación por la distribución de ampollas de fentanilo contaminado, se filtraron algunas apreciaciones del imputado sobre el caso, explicitadas en su indagatoria.

Según trascendió, García Furfaro habría dicho el viernes ante al titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, que alguien está detrás de la tragedia que se cobró la vida de al menos 96 personas: “Esa bacteria alguien la metió”, habría afirmado.

Como había hecho mediáticamente en la previa a su declaración, el empresario le apuntó además a un exdiputado provincial con nexos políticos con el kirchnerismo, quien en un momento fue su hombre de confianza y terminaron enfrentados . “No tengo dudas de que Andrés Quinteros está detrás de esto”, afirmó en los tribunales federales de La Plata, donde también asistieron otros implicados, entre ellos familiares directos de García Furfaro - sus hermanos y su madre - y responsables operativos de los laboratorios involucrados.

“¿Cómo entró ese bicho? No sé. Quiero que investiguen. La gente que tengo en Ramallo es impecable”, afirmó el dueño de HLB Pharma en otro fragmento de su declaración, según indicaron desde el canal de noticias TN.

Furfaro remarcó que confía plenamente en sus empleados y que, si alguno de ellos estuviera involucrado, asumiría la responsabilidad: “Si algún empleado mío hizo una maldad me hago responsable, pero son gente de trabajo”.

En tanto, García Furfaro fue contundente al descartar fallas internas: “Es imposible que la bacteria esté dentro del laboratorio. Alguien la puso”.

La partida de fentanilo secuestrada por la Policía Federal en el Hospital Italiano de La Plata. (PFA) La partida de fentanilo secuestrada por la Policía Federal en el Hospital Italiano de La Plata. (PFA)

La investigación sigue en curso y busca determinar cómo se produjo la contaminación que ya provocó la muerte de casi un centenar de personas. Desde el momento de la declaración del empresario (el viernes pasado), el juez Kreplak tiene un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de García Furfaro. El magistrado podría pedir el procesamiento del empresario por homicidio culposo o doloso

Los hechos investigados

La causa se inició el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas.

Los expertos explicaron que las dos bacterias encontradas en las ampollas de fentanilo tienen características que las vuelven peligrosas en pacientes vulnerables, que se encuentran internados en terapia intensiva.

La Ralstonia mannitolilytica es un germen de baja patogenicidad en condiciones normales, pero “capaz de sobrevivir en soluciones hospitalarias y formar biopelículas resistentes”. En pacientes inmunocomprometidos puede provocar sepsis graves y hasta la muerte.

Por otro lado, la Klebsiella pneumoniae MBL NDM-5, un bacilo de alta virulencia, asociado a infecciones nosocomiales, con la capacidad de producir enzimas (MBL) que lo vuelven multirresistente a los antibióticos más potentes. En pacientes críticos, su presencia es mortal.

Entre los imputados, cuyas detenciones fueron ordenadas, figuran directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Según el dictamen fiscal, las graves falencias estructurales que se verificaron en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo N° 31.202 y 31.244 salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto. (DIB)