San Isidro: condenan al exgimnasta Federico Molinari por grooming a una alumna de 15 años

El Juzgado Correccional N.° 3 de San Isidro condenó a la pena de 1 año y ocho meses de prisión condicional al exgimnasta olímpico Federico Molinari (45) por el delito de grooming en perjuicio de una adolescente y alumna de su gimnasio en la localidad de Don Torcuato.

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La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, informó NA .

Los hechos ocurrieron en 2020, cuando la menor de 15 años tomaba clases en uno de los gimnasios que el deportista -de entonces, 39 años- administra junto a su pareja en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Según la causa en la que dictó sentencia la jueza Mariela Quintana, Molinari envió mensajes sugestivos a la adolescente a través de redes sociales , solicitándole que activara el “modo efímero” de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

Poco después, la menor abandonó la actividad deportiva y, al comenzar un tratamiento psicológico, relató los motivos que la llevaron a dejar a esa decisión. A partir de ahí, su madre hizo una denuncia formal. Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la joven.

Gimnasta de élite

Molinari fue el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, donde obtuvo el octavo puesto en Londres 2012. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Esa fama lo convirtió en personaje mediático al punto de participar en Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli.

Fuente: Agencia DIB