viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 20:24

Ola de calor en el interior bonaerense y el AMBA: ¿cuándo será el día más sofocante?

De acuerdo a la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el lunes será el día más agobiante, tras un fin de semana de marcas térmicas en ascenso progresivo.

Por Agencia DIB
termometro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para los próximos días que advierte la ocurrencia de una ola de calor, con temperaturas máximas que volverán a superar los 33° y podrían alcanzar los 36° en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, el calor se mantendrá de manera sostenida durante varios días consecutivos, con jornadas mayormente soleadas y sin probabilidad de lluvias.

En tanto, tras un fin de semana de marcas térmicas que oscilarán ente los 25 grados de mínima y los 34 de máxima, el lunes podría ser el día del sofocón, ya que el mercurio se elevaría a 36º de temperatura real, por lo que la sensación térmica, tras varias jornadas de agobio, podría rozar los 40 grados.

mapa_temp_extremas (1)

La alerta amarilla emitida por el SMN alcanza a todo el territorio bonaerense, por lo que la cartera sanitaria que dirige Nicolás Kreplak, difundió una serie de recomendaciones para evitar complicaciones prevenibles. Estas temperaturas extremas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Ante esta situación climática hay que prestar atención a ciertos signos de alerta, que pueden indicar que se atraviesa un golpe de calor. En caso de advertir sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo.
  • Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Fuente: Agencia DIB

