viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 16:04

Calor y salud: qué hacer y qué no para evitar una descompensación

El Ministerio de Salud bonaerense emitió una serie de recomendaciones para que el calor no afecte a las personas más vulnerables y a la población en general.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
En verano son factibles las olas de calor, con días extenuantes.&nbsp;

Ola de calor en el interior bonaerense y el AMBA: ¿cuándo será el día más sofocante?
  • No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas,
  • Incrementar la hidratación, aunque no se tenga sed,
  • Prestar atención a la refrigeración de los alimentos para mantener la cadena de frío.
  • En caso de ser necesario estar al aire libre, es importante utilizar protector solar alto y gorro; y se recomienda vestir ropa liviana, de algodón y de colores claros, además de dosificar la actividad física.
  • En cuanto a la ingesta de líquidos necesaria en esta época del año, las personas gestantes, lactantes, niños y niñas y personas mayores, deben beber agua con mayor frecuencia aún, ya que presentan mayor riesgo de sufrir cuadros de deshidratación típicos del verano.

Golpe de calor

Una de las complicaciones de salud más frecuentes tras estar expuestos a elevadas temperaturas es el cuadro conocido como "golpe de calor". Por eso, para prevenirlo, los especialistas aconsejan darle a los más chicos y adultos mayores agua segura o jugos de fruta en forma frecuente; y amamantar a los bebés con mayor frecuencia, bañarlos o mojarles el cuerpo si hace mucho calor.

También, hay que elegir una alimentación fresca, liviana y saludable, como frutas, verduras y ensaladas. Lo mejor es evitar comidas abundantes, altas en calorías, bebidas alcohólicas y gaseosas; y estar atentos con el tiempo que permanecen los alimentos fuera de la heladera, para no cortar la cadena de frío. Lo mismo a la hora de hacer las compras en el supermercado, dejar los lácteos y derivados para el final.

Ante la aparición de los siguientes síntomas, trasladarse a la sombra, refrescarse, mojar la ropa, beber agua y, de ser necesario, consultar con el equipo de salud. Los signos de alerta son:

  • Temperatura del cuerpo mayor a 39°.
  • Sed intensa o sequedad en la boca.
  • Sensación de calor sofocante o piel roja y seca.
  • Disminución de la producción de orina.
  • Náuseas, vómitos o falta de apetito.
  • Cansancio extremo, confusión, dolor de cabeza, mareos o desmayos y convulsiones.

Para mayor información, se puede ingresar a la web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/veranocuidadopba/, elaborada por la Provincia de cara a la temporada en curso, con diferentes tips sanitarios para tener un “verano cuidado”.

Fuente: Agencia DIB

