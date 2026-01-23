Calor y salud: qué hacer y qué no para evitar una descompensación

En verano son factibles las olas de calor, con días extenuantes.

Frente al pronóstico de altas temperaturas para los próximos días, el Ministerio de Salud de la Provincia emitió una serie de recomendaciones para evitar efectos nocivos en la salud producto del calor excesivo y extendido en el tiempo. Entre otros consejos, sugiere:

No exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas,

Incrementar la hidratación, aunque no se tenga sed,

Prestar atención a la refrigeración de los alimentos para mantener la cadena de frío.

En caso de ser necesario estar al aire libre, es importante utilizar protector solar alto y gorro; y se recomienda vestir ropa liviana, de algodón y de colores claros, además de dosificar la actividad física.

En cuanto a la ingesta de líquidos necesaria en esta época del año, las personas gestantes, lactantes, niños y niñas y personas mayores, deben beber agua con mayor frecuencia aún, ya que presentan mayor riesgo de sufrir cuadros de deshidratación típicos del verano. Golpe de calor Una de las complicaciones de salud más frecuentes tras estar expuestos a elevadas temperaturas es el cuadro conocido como "golpe de calor". Por eso, para prevenirlo, los especialistas aconsejan darle a los más chicos y adultos mayores agua segura o jugos de fruta en forma frecuente; y amamantar a los bebés con mayor frecuencia, bañarlos o mojarles el cuerpo si hace mucho calor.

También, hay que elegir una alimentación fresca, liviana y saludable, como frutas, verduras y ensaladas. Lo mejor es evitar comidas abundantes, altas en calorías, bebidas alcohólicas y gaseosas; y estar atentos con el tiempo que permanecen los alimentos fuera de la heladera, para no cortar la cadena de frío. Lo mismo a la hora de hacer las compras en el supermercado, dejar los lácteos y derivados para el final.

frutas-y-verduras Ante la aparición de los siguientes síntomas, trasladarse a la sombra, refrescarse, mojar la ropa, beber agua y, de ser necesario, consultar con el equipo de salud. Los signos de alerta son:

Temperatura del cuerpo mayor a 39°.

Sed intensa o sequedad en la boca.

Sensación de calor sofocante o piel roja y seca.

Disminución de la producción de orina.

Náuseas, vómitos o falta de apetito.

Cansancio extremo, confusión, dolor de cabeza, mareos o desmayos y convulsiones. Para mayor información, se puede ingresar a la web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/veranocuidadopba/, elaborada por la Provincia de cara a la temporada en curso, con diferentes tips sanitarios para tener un "verano cuidado". Fuente: Agencia DIB

