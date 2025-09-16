martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 19:17

Noche de los Lápices: Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario

El Gobernador descubrió una placa en homenaje a los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof, a 49 años de la Noche de los Lápices.

Gobernación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la marcha en conmemoración del 49° aniversario de la Noche de los Lápices en La Plata. En ese marco, descubrió una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria (frente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos), en homenaje a los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Kicillof Noche de los Lápices 01
El recuerdo en La Plata a 49 años de la Noche de los Lápices.

Participaron de la movilización la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el dirigente Jorge Taiana; referentes de organismos de Derechos Humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales.

La Noche de los Lápices

La noche del 16 de septiembre de 1976, La Plata vivió la página más trágica de su historia: la Noche de los Lápices. Una decena de jóvenes de entre 14 y 17 años fueron secuestrados por comandos de la Policía de la provincia de Buenos Aires después de haber encabezado protestas pidiendo por el regreso del Boleto estudiantil.

Kicillof Noche de los Lápices 02
Axel Kicillof, a 49 años de la Noche de los Lápices.

De aquellos diez adolescentes secuestrados en el operativo policial supervisado por el jefe de la fuerza policial, el general Ramón Camps, y su director de Investigaciones, el comisario Miguel Etchecolatz, seis de ellos siguen desaparecidos. Ellos son: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. (DIB) GML

