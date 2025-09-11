jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 18:22

Tras el triunfo, Axel Kicillof le advirtió a Javier Milei que el pueblo "le dijo que no a la motosierra"

Sostuvo que el Presidente “todavía no escuchó” el resultado del 7 de septiembre. Cuestionó los vetos al financiamiento universitario y al Garrahan.

Por Agencia DIB
Kicillof y el intendente Walker,en Pila.&nbsp;

El gobernador Axel Kicillof advirtió este jueves que el presidente Javier Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas” el 7 de septiembre, al cuestionar el veto a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia del Hospital Garrahan.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof en General Paz.

Y recordó: “El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

La Casa de la Provincia en General Paz

El acto tuvo lugar en la inauguración de la Casa de la Provincia en General Paz, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento.

Participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

El vocero presidencial Manuel Adorni. video

Adorni: "Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo"

