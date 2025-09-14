"La voy a ir a visitar": Kicillof habló de Cristina Kirchner y cruzó a Milei por la economía

El gobernador bonaerense Axel Kicillof rompió el silencio sobre su relación con Cristina Kirchner y lanzó definiciones que generan fuerte impacto interno y externo en el peronismo. Confirmó que todavía no habló con la expresidenta y que tiene previsto visitarla.

La victoria electoral en Buenos Aires colocó a Axel Kicillof en el centro de la escena política. Una semana después, eligió hablar en Clarín, medio históricamente crítico del kirchnerismo, y allí trazó un retrato complejo de su vínculo con Cristina Kirchner. En una extensa entrevista, afirmó: “Cristina Kirchner está presa por causas que yo creo que fueron absolutamente armadas”. La declaración cobró mayor relevancia por el escenario elegido y por el tono de respaldo hacia la exmandataria.

Tras el triunfo en las elecciones legislativas bonaerenses, Kicillof admitió que aún no habló con Cristina Kirchner. “No, todavía no, pero lo voy a hacer. La voy a ir a visitar”, dijo. También recordó que la exmandataria “mandó un audio que se lo pedimos para que estuviera presente en el escenario y pudiera hablar ella”, lo que ratifica su peso en momentos decisivos.

La mención a un audio de Cristina durante los festejos reforzó la idea de que, incluso a la distancia, su figura sigue teniendo un papel decisivo en el armado político.

El gobernador bonaerense buscó despegarse, además, de la etiqueta de nuevo conductor del peronismo, que algunos sectores le adjudicaron después de la elección: “Yo no estoy en una discusión, en una disputa, en una guerra ni en una interna por una cosa o tal otra o contra alguien. Hay un sector que efectivamente me ve a mí, hemos lanzado el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), un sector, un espacio, pero lo que tenemos ahora de corto plazo es octubre”. El tono fue de cautela, como una señal hacia la unidad de un espacio que atraviesa debates internos sobre su futuro y su liderazgo.

Críticas a Milei y la economía

El otro eje fuerte de la entrevista —con Ignacio Miri, Martín Bravo y Ezequiel Burgo—, fueron las críticas al presidente Javier Milei. “Milei vende una falsa antinomia: no es todo Estado o todo mercado. Eso no existe en ningún lado del mundo”, afirmó.

El gobernador exigió un cambio de rumbo y acusó al Gobierno nacional de desoír reclamos sociales. “Vetando leyes que no le representan un agujero fiscal, como la de universidades, lo que hace es demostrar que no escucha nada”, señaló.

Desde su experiencia de gestión, describió un panorama complejo: “En la provincia de Buenos Aires la salud pública, la educación pública en el interior, pero también en el conurbano, tienen un papel determinante”. Y aportó un dato concreto: la demanda en los hospitales públicos creció un 30% desde la llegada de Milei, empujada por la crisis de la medicina privada.

En el plano internacional, Kicillof volvió sobre un tema recurrente: el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Calificó el préstamo tomado por Mauricio Macri como una “tragedia” y reclamó que el organismo se siente a renegociar en otros términos. “Debería sentarse en una mesa a hablar de esto sobre una deuda que a todas luces es impagable”, dijo.