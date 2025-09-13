sábado 13 de septiembre de 2025
13 de septiembre de 2025 - 18:36

Catalán le advirtió a Kicillof: "Si tensamos la relación con fines electorales, se complica"

El ministro del Interior defendió la decisión de Milei de frenar la distribución automática de los ATN, justo cuando Kicillof reclama una llamada "urgente" del Presidente.

Por Agencia DIB
Lisandro Catalá apuntó de lleno contra Axel Kicillof

Lisandro Catalá apuntó de lleno contra Axel Kicillof

La pulseada entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires escaló este sábado sobre dos ejes: el veto presidencial a la ley de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la exigencia de diálogo político por parte del gobernador Axel Kicillof. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, salió al cruce en ambos frentes.

Más noticias
Para Guillermo Francos la derrota bonaerense no debería leerse como un anticipo inevitable del resultado nacional

Guillermo Francos admite un "error" y cuestiona la estrategia electoral
Kicillof y el intendente Walker,en Pila. 

Tras el triunfo, Axel Kicillof le advirtió a Javier Milei que el pueblo "le dijo que no a la motosierra"

Por un lado, defendió con firmeza la decisión de Javier Milei de bloquear la distribución automática de los ATN. “Los gobernadores deben comprender que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes”, afirmó Catalán en declaraciones radiales, aunque aclaró que “la idea es dialogar” y reveló que se evalúa una línea de crédito para las provincias.

Por otro, el ministro apuntó de lleno contra Kicillof –quien viene reclamando públicamente una llamada del Presidente– y le envió un mensaje con advertencia incluida: “No hay inconvenientes si la idea es conversar por el bien de los bonaerenses. Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica”.

La advertencia de Catalán coincidió con un nuevo pedido de Kicillof, que tras su triunfo en las elecciones del domingo pasado insistió en que la provincia necesita una relación institucional “urgente” con la Casa Rosada. El mandatario bonaerense admitió que “no está de acuerdo en nada” con Milei, pero subrayó que, como jefe de Estado, el Presidente debe “hacerse cargo” de mantener un vínculo formal con el distrito más poblado del país.

El jueves, el Poder Ejecutivo vetó la Ley Nº 27.794 –aprobada por el Congreso el 20 de agosto– que establecía la redistribución automática de los ATN bajo las mismas condiciones que la coparticipación federal. En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que estos fondos son un “instrumento extraordinario y de aplicación discrecional” reservado para emergencias como la pandemia o crisis hídricas y climáticas, como las registradas en 2024 y 2025.

En ese sentido, Catalán también respondió a las críticas de los gobernadores de Provincias Unidas –entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba)–, a quienes vinculó con el escenario de campaña: “Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias”.

Temas
Ver más

Guillermo Francos admite un "error" y cuestiona la estrategia electoral

Tras el triunfo, Axel Kicillof le advirtió a Javier Milei que el pueblo "le dijo que no a la motosierra"

Reconocen a los jueces que juzgaron a las juntas militares

Tras el anuncio de la mesa de diálogo, Kicillof aún espera el llamado de Milei

Kicillof sobre el triunfo electoral: "Lo que no estaban viendo es que Milei trajo daño a la Provincia"

Golpe electoral en Buenos Aires: la caída libertaria bajo la lupa de la prensa internacional

El kirchnerismo resaltó la figura de Cristina para analizar el triunfo

Bianco niega que el peronismo haya llegado a su techo y le baja el tono a "Kicillof Presidente"

El peronismo pintó la provincia de azul y ganó a nivel local en 93 municipios

Carlos Bianco: "La unidad es la clave y el peronismo la salida"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses se realiza, como es habitual, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. 

Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Lisandro Catalá apuntó de lleno contra Axel Kicillof

Catalán contra Kicillof: "Si tensamos la relación con fines electorales, se complica"

Por  Agencia DIB