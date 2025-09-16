martes 16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025 - 20:17

La Plata: prisión preventiva para uno de los acusados de matar a Pablo Mieres

Jonatan David Perunetti está imputado como coautor del crimen del estudiante y secretario de la Universidad Nacional de La Plata.

Por Agencia DIB
Pedro Pablo Mieres era secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas. (Instagram)
Pedro Pablo Mieres era secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas. (Instagram)

El juez de Garantías N° 2 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, dictó la prisión preventiva para Jonatan David Perunetti, imputado como coautor del homicidio de Pablo Mieres, estudiante y secretario de la Universidad Nacional de La Plata. La medida se mantendrá hasta el juicio oral.

Más noticias
La película López, el hombre que desapareció dos veces se estrena en La Plata y llega al Cine Gaumont el jueves 2 de octubre

Jorge Julio López, la herida abierta que el cine vuelve a mostrar
El gobernador Axel Kicillof, a 49 años de la Noche de los Lápices.

Noche de los Lápices: Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N° 3 platense, había solicitado la prisión preventiva. Según recuerda diario El Día, Perunetti fue detenido hace casi un mes por personal de la DDI en la calle 117 entre 91 y 92 de La Plata, en cumplimiento de la orden del Juzgado de Garantías N° 2.

El acusado, con antecedentes penales e ingresos previos al sistema penitenciario bonaerense, permanece a disposición de la Justicia. Los investigadores lo ubican como segundo autor del crimen, junto a Nicolás Damián Arévalo, el primer detenido. Ambos, que se encontraban en situación de calle, abandonaron de manera repentina sus lugares habituales tras el homicidio, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Según El Día, Perunetti también habría sido identificado por cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad en las horas posteriores al crimen y por el uso de la tarjeta SUBE robada a la víctima.

Además, existe un tercer detenido: Ronaldo Irala Duarte, ciudadano paraguayo de 26 años, arrestado el 7 de agosto acusado de encubrimiento.

El crimen de Pablo Mieres

El crimen fue descubierto el 17 de junio cuando la pareja de Mieres encontró el cuerpo atado y con signos de violencia en el domicilio que ambos compartían sobre la calle 115 entre 46 y 47.

El cadáver presentaba dos heridas contusas en el cráneo, provocadas por un objeto romo, y según la autopsia la causa del deceso fue asfixia, posiblemente por estrangulamiento manual o con una prenda de vestir.

Mieres, de 43 años, oriundo de Neuquén, era biólogo molecular y estaba radicado en La Plata. Era Secretario de Asuntos Estratégicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y se desempeñaba como docente de química en una escuela secundaria. (DIB) GML

Temas
Ver más

Jorge Julio López, la herida abierta que el cine vuelve a mostrar

Noche de los Lápices: Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario

La Noche de los Lápices, una trágica página que nunca más debe repetirse

El adiós a la Galería Rivadavia: entre la nostalgia y el avance de un nuevo modelo

Homenaje en las Malvinas a soldados enterrados como NN cuya identidad fue restituida

Manjares bonaerenses: Colita de cuadril rellena de City Bell

El domingo sangriento de La Plata: los cuatro femicidios de Ricardo Barreda, su condena y su impacto cultural

La Plata: un caballo perdió el control y el joven que lo llevaba pelea por su vida

Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Construirán un cuarto carril en un tramo de la autopista Buenos Aires - La Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Natalia Etcheverry, condenada por el asesinato de su hija.

Mar del Plata: condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hija con discapacidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La película López, el hombre que desapareció dos veces se estrena en La Plata y llega al Cine Gaumont el jueves 2 de octubre

Jorge Julio López, la herida abierta que el cine vuelve a mostrar

Por  Agencia DIB