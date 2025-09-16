Mar del Plata: boqueteros robaron 20 mil dólares de un edificio de oficinas del puerto

Imagen del ingreso de los boqueteros al edificio Torre Azul, en el puerto de Mar del Plata. (Cámara de seguridad)

Un grupo de ladrones ingresó a un edificio de oficinas en la zona del puerto de Mar del Plata y robó cerca de 20 mil dólares, aunque la cifra no pudo precisarse con exactitud. El hecho ocurrió en Juan B. Justo 50, durante la madrugada del domingo, cuando cuatro delincuentes con distintas tareas asignadas, anularon las cámaras de seguridad, que apenas pudieron captar pocos segundos del episodio, y recorrieron todo el edificio denominado Torre Azul, donde permanecieron unas cuatro horas.

Embed #VIDEO Cuatro delincuentes ingresaron a robar a un edificio de oficinas vinculadas a la actividad pesquera ubicado en Juan B. Justo 50. pic.twitter.com/gquX1fhzNA — Mi8 (@canal8mdp) September 15, 2025 Los delincuentes robaron en varias oficinas, pero hasta el momento, se registró solamente la denuncia de la empresa EuroPatagonia, ubicada en el primer piso, dedicada a la venta de equipos y maquinarias para agricultura, pesca y silvicultura. Según publicaron los medios locales Canal 8 y La Capital de Mar del Plata, le sustrajeron 20 mil dólares y una cantidad de dinero en pesos que aún no pudo ser calculado.

boquete 2 De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, los ladrones utilizaron amoladoras para romper las cerraduras y realizaron boquetes para pasar de una oficina a otra.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, junto con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local y de la comisaría tercera. Producto de lo sucedido, se inició una causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri. (DIB)

