Jorge Julio López, la herida abierta que el cine vuelve a mostrar

La película "López, el hombre que desapareció dos veces" se estrena en La Plata y llega al Cine Gaumont el jueves 2 de octubre

El documental "López, el hombre que desapareció dos veces", dirigido por Jorge Leandro Colás, se estrena en La Plata y Buenos Aires con un relato que vuelve sobre una de las heridas más profundas de la democracia argentina: la desaparición de Jorge Julio López en 2006, un hecho que todavía no tiene respuestas y que expone la persistencia de la impunidad.

El 18 de septiembre de 2006 , Jorge Julio López salió de su casa en Los Hornos y nunca más se supo de él. Tenía 77 años. Albañil, ex militante de base en una unidad básica peronista barrial, sobreviviente del Circuito Camps , cargaba sobre sus hombros la memoria de compañeros que no volvieron. Esa mañana debía estar en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata para presenciar una audiencia en el juicio contra Miguel Etchecolatz . Sus abogados necesitaban su presencia en la sala para acusar al imputado por genocidio. Nunca llegó.

López había sido testigo del horror de su propia desaparición durante la dictadura militar, el 27 de octubre de 1976, cuando un grupo de tareas comandado por Etchecolatz lo secuestró y lo mantuvo cautivo en distintos centros clandestinos del circuito represivo bonaerense, hasta que en abril de 1977 fue puesto a disposición del PEN y trasladado a la Unidad 9 de La Plata. Recién recuperó la libertad el 25 de junio de 1979.

Desde entonces, el miedo y la impunidad lo habían condenado al silencio. Hasta que volvió a encontrarse con sus compañeros, declaró en el Juicio por la Verdad y luego se convirtió en testigo y querellante en el primer juicio realizado en la Argentina tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

Su testimonio fue minucioso y demoledor: relató secuestros, torturas, asesinatos. Identificó a Etchecolatz y describió cómo “personalmente dirigió esa matanza”.

Gracias a su testimonio, entre muchos otros, y gracias a que otras querellas pudieron alegar, aquel juicio marcó un punto de inflexión. Fue la primera condena por crímenes cometidos en el marco de un genocidio tras la anulación de las leyes de impunidad.

El precio fue brutal. La ausencia de López en la sala fue más que una falta: fue un mensaje.

Un documental contra el silencio

Casi veinte años después, la herida vuelve a abrirse en la pantalla con “López, el hombre que desapareció dos veces”, dirigido por Jorge Leandro Colás. Con la voz de su hijo, Ruben López, y testimonios de protagonistas como Felipe Solá, Carlos Rozanski, Myriam Bregman, Guadalupe Godoy, Luciana Rosende y Adriana Meyer, la película reconstruye una historia que sigue siendo un agujero negro de la democracia.

“Jorge Julio López desapareció dos veces. La primera vez fue una noche de octubre de 1976, durante la última dictadura cívico militar. La segunda, una mañana de septiembre, treinta años más tarde y en plena democracia. A casi 20 años de la segunda desaparición de López, la causa sigue siendo un monumento a la injusticia y la impunidad”, advirtió Colás.

Fechas y salas

La película, de 68 minutos y calificación SAM 13, tendrá una primera escala en el Cine Municipal Select de La Plata, con funciones del jueves 18 al miércoles 24 de septiembre a las 18:30, y el domingo 21 a las 18. Luego llegará a la Ciudad de Buenos Aires: el jueves 2 de octubre será el turno del Cine Gaumont, donde se estrenará para el público porteño. (DIB)