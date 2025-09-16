La serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán se rodará en dos playas de Mar del Plata

La icónica artista argentina Moria Casán.

La serie sobre la vida de Moria Casán con producción de Netflix será filmada en distintas locaciones y, según confirmaron representantes del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica), dos playas de Mar del Plata fueron elegidas para el rodaje de varias escenas.

Además, la productora About Entertainment abrió una convocatoria para seleccionar extras, tanto para actores como para bailarines. De acuerdo a la publicación, buscan personas de pelo largo, sin tatuajes, que acepten estar en malla, hombres con bigote y patillas, y bailarines y bailarinas de entre 25 y 60 años. Para quienes estén interesados en postularse a la convocatoria, el mail disponible es [email protected].

El rodaje se realizará entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026. Las locaciones marplatenses que formarán parte de la serie son Playa Chica, donde funcionó el boliche Gaysoline, y Playa Franca, una zona ubicada a 20 minutos del centro de la ciudad hacia el norte, donde la actriz abrió la primera playa nudista en los años '90.

La productora About Entertainment, liderada por Armando Bo, Mercedes Reinke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg, será la encargada de la realización de la serie basada en la camaleónica vida de la icónica artista argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Che Netflix (@chenetflix) Las actrices Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione - la propia hija de Moria Casán -, serán las actrices a cargo de darle vida a "La One" tres etapas distintas de su vida. (DIB)

Para compartir en redes







