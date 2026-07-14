"No es una revancha, Diego ya nos vengó": qué dicen los excombatientes sobre el partido Argentina - Inglaterra

A horas del partido en el que la Selección argentina buscará la clasificación a la final del Mundial 2026 frente a su par de Inglaterra , veteranos de la guerra de Malvinas expresaron sus reflexiones sobre el evento, en las que afirmaron que “es solo un partido, no una revancha armada ni una compensación histórica” y que “Diego [Maradona] ya nos vengó” , en referencia al match del Mundial de México.

En sendos comunicados, la Federación de Veteranos de Guerra “2 de Abril” y el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata hicieron públicos sus deseos de que “el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca” , pero a su vez recordaron que “el deporte no es la guerra” .

En el texto de la Federación, titulado “El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha” , se afirma que “el fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional”. Continúan: “Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional ”.

De este modo, señalan que “el deporte no es la guerra”, y que “ el partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica . La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional”.

“Sin xenofobia ni odio”

Destacan que Argentina e Inglaterra son “rivales en la cancha” pero hay “una sola causa en la Tierra”. “Aunque el fixture nos enfrente a la nación usurpadora, y el cuadro global sume a potencias con peso específico en la geopolítica de nuestras islas, el verdadero triunfo argentino radica en que el grito de ‘¡Malvinas Argentinas!’ flamee con orgullo en cada tribuna, sin caer en la xenofobia ni en el odio, sino como un ejercicio vivo de memoria y soberanía”, afirman.

Con el grito de “Honor y Gloria eternos”, piden “a la sociedad, a los comunicadores y a la hinchada que acompaña a la Albiceleste que, al alentar al equipo, mantengan en lo más alto el respeto por quienes dieron su vida por la Patria. Que el fútbol sea un puente para malvinizar y para recordar al mundo que nuestro reclamo sigue más vigente que nunca”.

El comunicado -firmado por Juan Sosa y Ramón López, el secretario y el presidente, respectivamente, de la entidad- cierra: “La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta. Jugamos por la gloria deportiva, pero marchamos todos los días por la verdad histórica”.

Orgullo profundo

Mientras tanto, el CECIM expresó en sus redes sociales un “mensaje a la Scaloneta”, que comienza con un pedido: “Jueguen con el corazón de potrero”.

El texto inicia con una cita a la canción del Mundial 2022: “Muchachos: hoy nos volvemos a ilusionar”. Y prosigue: “Verlos jugar en este Mundial nos llena de un orgullo profundo. Nos conmueve ver cómo representan a nuestro fútbol: compitiendo hasta el límite, sin rendirse jamás y buscando la gloria hasta el último suspiro”.

Destacan: “Hace tiempo lograron algo que parecía imposible: que los argentinos volvamos a mirar a la Selección como un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos”.

“No quedan deudas deportivas”

“Ahora se viene un partido de una trascendencia enorme. Una semifinal del mundo ya es gigante por sí sola; sumarle el rival que está enfrente la vuelve histórica. Pero no se olviden de algo: sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos”, insisten.

“Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos. Así que salgan a esa cancha a hacer lo que mejor saben hacer: jugar al fútbol”, afirman.

“Jueguen liberados”

“Sabemos que ustedes entienden perfectamente que para nosotros no es un partido cualquiera. Pero les pedimos que mantengan la calma. Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna y que es nuestra marca registrada en el mundo”, continúa el texto de la agrupación platense de veteranos.

“Todo un país va a estar empujando detrás de ustedes. Sabemos que van a dar la vida, que van a correr sobre el cansancio y el trajín del torneo. Pero jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado”, resaltan.

“Un partido no define una causa”

Y destacan: “¿Que Messi todavía no jugó contra Inglaterra? ¿Que nunca hizo un gol un 15 de julio? ¡A por eso, Leo! Aunque la verdad es que a tu leyenda no le hace falta absolutamente nada para ser perfecta”.

El texto del CECIM cierra: “Nosotros, los Pibes de Malvinas, estamos con ustedes. Un partido no define una causa que es, fue y será permanente. Pero sabemos quiénes son: sabemos que crecieron en nuestra tierra, que se formaron en nuestras escuelas públicas y que allí aprendieron sobre el territorio que nos usurparon y sobre los pibes que se quedaron custodiándolo para siempre. Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá. ¡Vamos, Argentina!”.

Fuente: Agencia DIB