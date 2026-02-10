jueves 12 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026 - 10:28

Nació Dante, el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín: qué dijo Ricardo, flamante abuelo

La actriz española había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”. El nombre lo reveló el papá de la criatura.

Diarios Bonaerenses
Por Ana Roche
Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula Corberó, con la leyenda que la fuerza te acompañe, en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé.&nbsp;

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres y la noticia generó gran alegría en el mundo del espectáculo, entre los seguidores de los actores y, por supuesto, en la familia.

dia mundial del preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sifilis y otras its

Día Mundial del Preservativo: se redujo un 30% su uso en el mundo y hay brotes de sífilis y otras ITS
El periodista Sergio Lapegüe con su madre Elba, y dos capturas de video de cómo quedó la casa tras el violento asalto que sufrió la mujer. 

Violento asalto a la madre del periodista Sergio Lapegüe: la mujer tiene 90 años y sufre Alzheimer

El flamante abuelo, Ricardo Darín, dio detalles del nacimiento de Dante a la prensa argentina. “Todos están muy bien por suerte. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, aseguró en diálogo con el periodista Luis Bremer para el programa Desayuno Americano (América).

darin y uesula
Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz.

La pista

Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al sanatorio, en BArcelona, a dar a luz a su bebé.

Úrsula Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

