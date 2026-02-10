Nació Dante, el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín: qué dijo Ricardo, flamante abuelo

Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula Corberó, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé.

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres y la noticia generó gran alegría en el mundo del espectáculo, entre los seguidores de los actores y, por supuesto, en la familia.

El flamante abuelo, Ricardo Darín, dio detalles del nacimiento de Dante a la prensa argentina. “Todos están muy bien por suerte. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, aseguró en diálogo con el periodista Luis Bremer para el programa Desayuno Americano (América).

darin y uesula Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz. La pista Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al sanatorio, en BArcelona, a dar a luz a su bebé.

Úrsula Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

