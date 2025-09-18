jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 09:27

Murió el joven jinete que se había caído de su caballo en el Barrio Hipódromo de La Plata

Lucas Aguilar, de 18 años, permaneció una semana internado en terapia intensiva tras el accidente. El animal también falleció.

Por Agencia DIB
Lucas Aguilar tenía 18 años y luchó por su vida durante una semana.&nbsp;

Tras permanecer una semana internado en estado crítico, falleció Lucas Ezequiel Aguilar, de 18 años, el joven que había sufrido un grave accidente mientras montaba a caballo en el Barrio Hipódromo de La Plata. El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre en la calle 38 entre diagonal 80 y 120 de la capital bonaerense, y dejó también como saldo la muerte del animal.

De acuerdo con las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos, Aguilar cabalgaba a gran velocidad cuando intentó subir a la rambla y perdió el control. Fue despedido violentamente al suelo, mientras que el caballo impactó contra un poste y murió en el acto.

Los automovilistas y transeúntes que presenciaron la escena se acercaron para auxiliar al joven, que había quedado inconsciente. Una ambulancia del SAME lo trasladó en primera instancia al Hospital Rossi y luego al Policlínico San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a las graves lesiones en la cabeza.

Durante varios días permaneció en terapia intensiva, pero finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento.

“Muerte por accidente”

La causa quedó caratulada como “muerte por accidente” y está a cargo de la UFI Nº10, que ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

El caso generó profunda conmoción en familiares, amigos y vecinos del barrio, que durante la última semana habían pedido cadenas de oración por la recuperación del joven. (DIB)

