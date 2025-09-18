jueves 18 de septiembre de 2025
¿Cuánto sabemos sobre IA?: lanzan una encuesta para medir el impacto de la inteligencia artificial

El cuestionario, preparado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, servirá para “poner en cifras” el fenómeno de la IA.

Por Agencia DIB
Cuál es la inteligencia artificial (IA) más usada, para qué la utilizamos, los problemas, soluciones y qué opinamos a futuro, son algunas de las preguntas de la nueva encuesta lanzada por la Defensoría del Pueblo bonaerense para comprender el impacto de la IA en nuestro día.

Con este cuestionario totalmente anónimo, el organismo que conduce Guido Lorenzino "busca poner en cifras un fenómeno que en poco tiempo se volvió central para el trabajo, el estudio y la cotidianeidad de miles de personas", según destacó la Defensoría.

La IA se imagina

Para la imagen de la campaña, se le indicó a una IA el siguiente pedido: "Si como inteligencia artificial tuvieras que pensarte con un cuerpo físico, ¿como sería? y ¿podrías generar una imagen ultra realista de tu respuesta anterior?".

encuesta
“El vértigo que significó la irrupción y el constante cambio de la inteligencia artificial nos pone en la obligación de pensar estrategias para no quedar en desventaja en esta era que abrieron las IA. Para eso, esta encuesta nos servirá para saber en dónde estamos ubicados y para dónde avanzar”, expresó Lorenzino.

La encuesta está disponible en este link.

Según explicó el organismo, “la encuesta se da en el marco de la campaña #DesconectaParaConectar con la que la Defensoría busca concientizar acerca del uso responsable de pantallas. (DIB)

