Axel Kicillof ratificó su compromiso con productores y el interior bonaerense

Axel Kicillof en el Congreso Internacional de Coninagro.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este jueves del 8° Congreso Internacional de Coninagro en la Bolsa de Cereales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criticó la política de Javier Milei y ratificó su compromiso con los pequeños productores y el interior bonaerense.

En una muestra de acercamiento al sector agropecuario, Kicillof sostuvo que la Provincia apuesta con medidas a la pequeña producción, tanto industrial, como comercial y rural. “El pequeño productor y la cooperativa son bases fundamentales de la vida en el interior bonaerense”, afirmó. Y agregó: “Estamos creciendo y somos un gobierno que cree en el cooperativismo, la economía social y esto lo respaldamos con políticas públicas”.

En su exposición, el mandatario cuestionó que “Milei genera producción y trabajo para el extranjero” y, por tal motivo, “este el problema que tenemos en los supermercados bonaerenses, donde hay productos como la uva que se produce en Argentina, pero es importado”.

Asimismo, tras reiterar el pedido de audiencia con el Presidente, lo invitó a recorrer la provincia de Buenos Aires para que conozca las producciones del territorio. “El programa macroeconómico nacional no está pensado para el desarrollo de nuestro país: daña el entramado productivo, se aleja de la situación de las pymes, las cooperativas, los productores y las familias”, dijo. Y le pidió que corte con esto porque “es criminal para nuestro futuro”.

En tanto, resaltó que muchos están sorprendidos con el resultado que hizo Fuerza Patria en la elección del 7 de septiembre, donde se impuso incluso en ciudades con fuerte impronta agropecuaria. “El interior de Buenos Aires tiene cerca de 4 millones de habitantes, y es igual de importante que el Conurbano para nosotros”, sostuvo Kicillof con un claro guiño al sector agropecuario provincial. Y destacó que el peronismo ganó en Pergamino, Rauch, Junín y otros distritos rurales. (DIB)

