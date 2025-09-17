La casa de las Selecciones Nacionales: presentaron el Masterplan de obras para el Estadio Único

El Estadio Único “Diego Armando Maradona” de la ciudad de La Plata está cada vez más cerca de convertirse en la nueva casa de las Selecciones Nacionales . Este miércoles, se presentó en la capital bonaerense el Masterplan de obras para el estadio, en un encuentro del que participaron el gobernador, Axel Kicillof , y el titular de la AFA , Claudio “Chiqui” Tapia.

La planificación presenta de cuatro ejes de trabajo, que se pondrán en ejecución a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.

De acuerdo a un comunicado de la AFA, Tapia expresó: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Masterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país.”

Embed ¡El Estadio Único Diego Armando Maradona, la nueva casa de las Selecciones Nacionales!



Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador @Kicillofok, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización de nuestro fútbol. pic.twitter.com/4pNyaKGACK — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 17, 2025

“De la mano de la Provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin dudas, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió el titular de la AFA luego de la reunión en su cuenta de X, y agradeció al intendente Julio Alak; al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes formaron parte del encuentro.

Alak, Cuervo, Alonso y Costa

Por su parte, Kicillof precisó: “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses, y para que las cosas pasen, es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo, por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El Estadio Único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo”.

AFA estadio unico

De la presentación del plan de obras también participaron miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, representantes de distintos clubes y los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. (DIB)