jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 14:48

Acompañantes terapéuticos: primer paso para una ley clave

La Cámara de Diputados bonaerense dio sanción al proyecto que busca reglamentar la actividad en la provincia. Ahora definirá el Senado.

Por Agencia DIB
La sesióin en la Cámara de Diputados bonaerense.&nbsp;

La sesióin en la Cámara de Diputados bonaerense. 

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este jueves, y giró al Senado, el proyecto de ley que busca reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires, una demanda histórica del sector que desde hace años reclama reconocimiento formal y mejores condiciones laborales.

Más noticias
Martín García, ideal para un paseo de un día. (@ambienteprovincia)

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García
La restricción del uso de celulares y pantallas en las aulas, en debate. 

Pantallas en escuelas primarias: la Provincia aprobó una ley que regula su uso

La iniciativa tomó fuerza en el último tiempo gracias a proyectos de las diputadas Alejandra Lordén (UCR + Cambio Federal), Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Laura Cano (Frente de Izquierda), en articulación con el colectivo de trabajadores del sector. El peronismo, en tanto, acompañó cuando se debatió en comisiones.

La norma reconoce como trabajadores profesionales a los acompañantes terapéuticos con competencias precisas y les da la posibilidad de incorporarse como parte de los equipos interdisciplinarios de salud y de educación, que van a estar a cargo del abordaje de diferentes padecimientos y estipula una serie de deberes y de obligaciones.

De aprobarse en el Senado, unos 5 mil trabajadores quedarán en pie de igualdad con otros profesionales como psicólogos, o en las escuelas como parte de los equipos interdisciplinarios. Y contempla el derecho a retirarse de situaciones de riesgo y a que sus aportes previsionales sean reconocidos en igualdad de condiciones.

En ese sentido, el articulado establece que las instituciones públicas y privadas que brinden servicios de atención o internación de personas con padecimientos de salud mental deberán incorporar en sus equipos interdisciplinarios la figura de los acompañantes terapéuticos, mientras que su función central será “acompañar y contener a las personas en su vida cotidiana, favorecer su autonomía, garantizar derechos y colaborar en el tratamiento indicado por el equipo de salud”. (DIB)

Temas
Ver más

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García

Pantallas en escuelas primarias: la Provincia aprobó una ley que regula su uso

¿Cuánto sabemos sobre IA?: lanzan una encuesta para medir el impacto de la inteligencia artificial

Conflicto con ILVA: los trabajadores bloquearon las entradas del Parque Industrial de Pilar

Diputados creó una comisión especial para investigar las muertes por el fentanilo contaminado

Murió el joven jinete que se había caído de su caballo en el Barrio Hipódromo de La Plata

Héctor Guerrero admitió haber disparado contra Pablo Grillo pero afirmó que es "inocente"

Cristina Kirchner celebró la votación en Diputados y saludó desde el balcón de San José 1111

Doble día "no laborable" y feriado optativo para un distrito de la provincia de Buenos Aires

Olavarría: una madre y su hija de 9 años murieron al chocar contra un limitador de velocidad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el caso del fentanilo contaminado.

Diputados creó una comisión especial para investigar las muertes por el fentanilo contaminado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Senado de la Nación le dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei.

ATN: el Senado rechazó el veto al reparto de fondos y el Gobierno apuesta a Diputados

Por  Agencia DIB