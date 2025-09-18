Acompañantes terapéuticos: primer paso para una ley clave

La sesióin en la Cámara de Diputados bonaerense.

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó este jueves, y giró al Senado, el proyecto de ley que busca reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires, una demanda histórica del sector que desde hace años reclama reconocimiento formal y mejores condiciones laborales.

La iniciativa tomó fuerza en el último tiempo gracias a proyectos de las diputadas Alejandra Lordén (UCR + Cambio Federal), Abigail Gómez (La Libertad Avanza) y Laura Cano (Frente de Izquierda), en articulación con el colectivo de trabajadores del sector. El peronismo, en tanto, acompañó cuando se debatió en comisiones.

La norma reconoce como trabajadores profesionales a los acompañantes terapéuticos con competencias precisas y les da la posibilidad de incorporarse como parte de los equipos interdisciplinarios de salud y de educación, que van a estar a cargo del abordaje de diferentes padecimientos y estipula una serie de deberes y de obligaciones.

De aprobarse en el Senado, unos 5 mil trabajadores quedarán en pie de igualdad con otros profesionales como psicólogos, o en las escuelas como parte de los equipos interdisciplinarios. Y contempla el derecho a retirarse de situaciones de riesgo y a que sus aportes previsionales sean reconocidos en igualdad de condiciones.

En ese sentido, el articulado establece que las instituciones públicas y privadas que brinden servicios de atención o internación de personas con padecimientos de salud mental deberán incorporar en sus equipos interdisciplinarios la figura de los acompañantes terapéuticos, mientras que su función central será “acompañar y contener a las personas en su vida cotidiana, favorecer su autonomía, garantizar derechos y colaborar en el tratamiento indicado por el equipo de salud”. (DIB)

Para compartir en redes







