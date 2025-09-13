sábado 13 de septiembre de 2025
13 de septiembre de 2025 - 10:46

Homenaje en las Islas Malvinas a soldados enterrados como NN cuya identidad fue restituida

La ceremonia será encabezada por excombatientes de la ciudad de La Plata, que viajarán en los próximos días a las islas.

Por Agencia DIB
Los excombatientes del CECIM La Plata que viajarán a las Islas Malvinas.

Los excombatientes del CECIM La Plata que viajarán a las Islas Malvinas.

Facebook CECIM

Un grupo platense de veteranos de la guerra de Malvinas viajará a las islas para rendir un homenaje a soldados enterrados como NN en el Cementerio de Darwin y cuya identidad fue recuperada recientemente.

La pandemia de Covid-19 y el consiguiente lockout mundial obligó a cancelar miles de vuelos.

Suspendieron un viaje por la pandemia y dos años después les devolvieron la misma plata: deben indemnizarlos con $ 100 M
Colita de cuadril, sabrosa y con poca grasa.

Manjares bonaerenses: Colita de cuadril rellena de City Bell

El viaje tendrá lugar entre el sábado 20 y el sábado 27 de septiembre y será el primero de veteranos de la ciudad de La Plata después de diez años, de acuerdo con El Día.

Será para rendir un homenaje especial a 121 soldados enterrados en el Cementerio Darwin cuya identidad fue recuperada en forma reciente y continuará con la identificación de los combatientes que aún faltan.

Acto en la Plaza Malvinas Argentinas

Con motivo de este viaje, se realizó esta semana un acto en la Plaza Malvinas Argentinas de La Plata con presencia de veteranos, el intendente local Julio Alak y otros funcionarios.

Este viaje es particular porque vamos a verificar la identificación de las 121 tumbas. No se exhumaron todas las tumbas, solo las que llevaban el lema `Soldado argentino solo conocido por Dios´”, explicó Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM La Plata).

36 caídos

El Regimiento 7 de Infantería de la capital bonaerense tuvo 36 caídos, de los cuales 33 eran soldados. Sólo había seis cuerpos identificados, gracias al aporte del Equipo argentino de antropología forense (EAAF), que contribuyó con la exhumación e identificación de los cadáveres, pero aún quedan cinco soldados por identificar. “Falta un compañero que es Omar Britos”, señaló Alonso.

Por su parte, el excombatiente Rodolfo Carrizo señaló: "Vamos a rendirle un homenaje al compañero que ya tiene nombre. En el cementerio se cantará el himno. Los compañeros visitarán las tumbas y cada uno dirá unas palabras".

Inconsistencias

Según explicó Carrizo, hay excombatientes que aún falta identificar por “inconsistencia con el análisis genético que no coincide con los restos y en otros casos, no hay vínculos vivos”.

En el homenaje estarán presentes los excombatientes Rodolfo Ricardo Carrizo, Ernesto Alberto Alonso, Fernando Gabriel Magno, Néstor Omar Sáenz, Antonio Marcilese, Alfredo Daniel Rubio, Carlos Alfredo Mercante, Carlos María Connell, José Luis Aparicio, Sergio Daniel Sánchez, Rubén Alberto Petri, Norberto Flores, Sergio Gabriel Isaia, Raymundo Fernando Terminiello, Juan Luis Andreoli y Mario Ernesto Berns. (DIB)

