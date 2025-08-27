Murió el gran acordeonista Raúl Barboza a los 87 años

El compositor y acordeonista Raúl Barboza , uno de los máximos referentes del chamamé , falleció este miércoles a los 87 años en París , donde residía hace más de una década.

El deceso fue confirmado por su representante en Argentina, Alberto Felici, en las redes sociales: "¡Hasta siempre, Raúl! En mi carácter de productor artístico de Raúl Barboza, y haciéndome eco de una comunicación telefónica desde París (Francia) por parte de su esposa Olga Bustamante, tengo la triste noticia del fallecimiento del Maestro, sucedida en la tarde de hoy, 27 de agosto de 2025".

Y sumó: "Agradeciendo a cada uno de ustedes el acompañamiento que le han brindado durante toda su actividad profesional, les dejamos un abrazo y seguiremos informando de cualquier novedad, por este medio".

Barboza estaba radicado en Francia desde 1987, pero volvía en forma recurrente a la Argentina para tocar en vivo. Fue reconocido por los franceses como Caballero de las Artes y de las Letras y en Argentina fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional del Nordeste en 2024. También recibió el Grand Prix du disque Accademie Charles de Francia.

Nacido en Buenos Aires en 1938, Raúl Barboza creció en un ambiente musical y su padre, don Adolfo Barboza, pionero del chamamé, le regaló su primer acordeón a los seis años y fue un "niño prodigio".

A los 12 años ya realizaba sus primeras grabaciones con el conjunto correntino Irupé, y por su destreza y virtuosismo fue apodado “Raulito El Mago". A finales de la década del '50, se integró al trío de Julio Luján y poco después formó su propio conjunto.

En 1964, grabó su primer disco y luego fue convocado por Ariel Ramírez para el espectáculo Esto es Folklore y la reconocida Misa Criolla.

Durante dos décadas recorrió los principales escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, siendo además el primer artista del género en realizar una gira por Japón. En París continuó su exitosa carrera a nivel internacional, compartiendo escenario con figuras de la talla de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Jairo, Peter Gabriel y José Carreras.

El sentido mensaje de Chango Spasiuk

En tanto, el músico misionero Chango Spasiuk, quien puede considerarse su discípulo natural como intérprete del acordeón en el país, compartió un sentido texto en homenaje a su admirado colega.

“Hace casi 50 años empecé a escuchar sus discos en Apóstoles Misiones, para mi generación y para muchas otras generaciones, Raúl Barboza siempre fue y será el gran maestro de acordeón en Argentina, el que a todos con su manera y su sonido nos ha invitado a estudiar el instrumento, intentar ser mejores con el acordeón. La vida ha sido tan generosa conmigo, que he disfrutado de sus discos y de verlo en vivo y he tenido el regalo de grabar con él y de girar con él y de dar conciertos juntos en Argentina como en otros lugares del mundo”, expresó.

“Como dijo en su momento Astor Piazzolla hablando de el en una carta a un periódico Frances, para tocar esta música no solamente hay que nacer en la región y en la tradición de esta música, también, para tocar así, ¡hay que nacer Raúl Barboza!”, recordó.

Asimismo, en sus sentidas palabras, Spasiuk deslizó la posibilidad de instaurar un homenaje. “Hay grandes acordeonistas en la historia de nuestro país, pero ninguno que simbolice y que abarque tanto como Raúl Barboza aquí y en todo el mundo, con el debido respeto que se merecen muchos otros músicos de este instrumento; sí tendría que haber un día Nacional del acordeón en la Argentina tendría que ser recordando a este gran maestro que hoy nos ha dejado físicamente, pero su música nos acompañará por siempre”, cerró.

Legado

Para disfrutar de la interpretación de este músico extraordinario, sus discos y presentaciones en vivo pueden encontrarse en diversas plataformas digitales.