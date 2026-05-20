Preocupación en Adolfo Alsina por el deterioro del Cristo del Camino, obra de Francisco Salamone

El Concejo Deliberante de Adolfo Alsina solicitó al Ejecutivo que avance con la restauración de la escultura conocida como “Cristo del Camino” , ubicada en Carhué , en la bifurcación del camino que va a Epecuén y al cementerio (de ahí su nombre popular).

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Según informa Cambio 2000 , el Honorable Concejo Deliberante del partido del sudoeste bonaerense aprobó por unanimidad una minuta de comunicación presentada por el bloque de La Libertad Avanza , mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo que gestione de manera urgente los permisos técnicos y el financiamiento necesario para avanzar con la restauración de la escultura .

Durante la sesión, la presidente del bloque de LLA, Micaela Amarain , advirtió sobre el avanzado deterioro que presenta la estructura y remarcó la necesidad de actuar rápidamente para evitar daños irreversibles.

Amarain sostuvo que la obra “presenta un estado de alerta” , detallando pérdidas importantes de material, desprendimientos de piedra y sectores donde ya queda expuesta la estructura de hierro interna.

Además, señaló la presencia de “fisuras, grietas profundas y fracturas” que favorecen la filtración de agua y aceleran el deterioro general del monumento.

La concejal también recordó que se trata de una obra patrimonial de Salamone, por lo que cualquier intervención debe cumplir con normativas específicas y contar con autorizaciones técnicas correspondientes.

“Le pedimos al Departamento Ejecutivo que gestione a través del área que corresponda estos permisos y también los fondos necesarios para la restauración de esta obra”, expresó, y remarcó además que la situación requiere “urgencia” porque “si seguimos esperando, el daño va a ser irreversible”.

Proyecto integral

Por su parte, la titular del bloque de la UCR, Anabela Inchauspe, anticipó el acompañamiento de su bancada y explicó que se trata de una preocupación que desde hace tiempo manifiestan vecinos y dirigentes de la comunidad.

Inchauspe recordó que la escultura está declarada Patrimonio Histórico y Cultural tanto a nivel provincial como nacional, y precisó que forma parte de un proyecto integral de restauración junto al Palacio Municipal, también obra de Salamone.

Según indicó, el proyecto ya fue aprobado y se encuentra actualmente en el área de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, aunque todavía resta la confirmación del financiamiento para poder avanzar con las tareas.

Un poco de historia

El monumento es uno de los “Cristos de Salamone” diseminados en la provincia de Buenos Aires, creados a partir de un diseño realizado por el ingeniero civil Francisco Salamone y materializado por el escultor Santiago Chiérico. Su expresión de mayor tamaño es la escultura de Cristo de más de 11 metros de longitud ubicado en la entrada del cementerio de Laprida.

1-Cristo (4)-min Vieja postal del Cristo. Museo de Carhué

Como se relata en la web del Museo de Carhué, el Cristo del Camino fue emplazado entre finales de 1937 y principios de 1938 por el intendente Juan Marcalain. El costo de la obra salió del bolsillo de su esposa, Argentina de la Fuente.

Ese primer Cristo del Camino colapsó poco tiempo después de su emplazamiento, debido a que el pedestal no estaba proporcionado con la cruz. Enviaron otro similar, que quedó erguido sobre un pedestal mayor.

Inundación y después

Con la inundación de Epecuén, en noviembre de 1985, el Cristo del Camino comenzó a quedar rodeado por las aguas salinas. Entre 1987 y 1988 se levantó un terraplén y la imagen quedó entre árboles secos. Entre 1992 y 1995 el agua subió tanto que llegó al pecho de la escultura.

3 Cristo (1)-min El monumento quedó tapado por el agua en los años de la inundación. Museo de Carhué

El Concejo Deliberante sancionó en mayo de 2003 la ordenanza Nº 2673 que declaró al Cristo como Monumento Arquitectónico Municipal. Así, se autorizó al Ejecutivo su traslado para su restauración y el emplazamiento en un nuevo lugar. Pero esto no se cumplió.

El agua empezó a bajar a principios de los 2000. En diciembre de 2014 se efectuó una bajada para automóviles y se habilitó el viejo camino que iba al pueblo de Epecuén, tras casi 30 años sin posibilidad de uso. Y hoy en día, cuando la otrora localidad balnearia es un imán para turistas, miles de personas pasan anualmente frente al Cristo del Camino.

Fuente: Agencia DIB