La Anmat prohibió la venta de seis filtros de agua: qué marcas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición y retiro del mercado de distintos purificadores y filtros de agua domiciliarios luego de detectar irregularidades vinculadas a su comercialización y falta de habilitación sanitaria.
La medida afecta a varias marcas que comercializaban productos sin los registros correspondientes. Según explicó el organismo, esto impide garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los equipos utilizados para acondicionar el agua de las casas.
Según se indicó, los productos en infracción pertenecen a las siguientes marcas:
- Vyse
- Pideweb
- Watercom
- Haru
- Crafty Solution
- Ecoaquas
Ante esta situación irregular, el organismo prohibió la venta en todo el país y en internet de estos productos para "proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos", ya que se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su elaboración, motivo por el cual “no se pueden brindar garantías acerca de su eficacia y seguridad”.
El organismo explicó que los productos no contaban con inscripción sanitaria ni habilitación correspondiente para su comercialización en Argentina.
En algunos casos, de acuerdo al informe de la Anmat:
- No tenían etiquetas reglamentarias.
- Carecían de datos del fabricante o importador.
- No existían garantías sobre los materiales utilizados.
- No podía verificarse la eficacia real del filtrado.
- Se desconocían las condiciones de elaboración y seguridad.
Fuente: Agencia DIB