miércoles 20 de mayo de 2026
20 de mayo de 2026 - 09:20

La Anmat prohibió la venta de seis filtros de agua: qué marcas

Los purificadores y filtros de agua e vendían en plataformas de comercio online y no contaban con registros ante la Anmat.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la Anmat.&nbsp;

Novedades sobre la Anmat. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó la prohibición y retiro del mercado de distintos purificadores y filtros de agua domiciliarios luego de detectar irregularidades vinculadas a su comercialización y falta de habilitación sanitaria.

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La medida afecta a varias marcas que comercializaban productos sin los registros correspondientes. Según explicó el organismo, esto impide garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los equipos utilizados para acondicionar el agua de las casas.

Según se indicó, los productos en infracción pertenecen a las siguientes marcas:

  • Vyse
  • Pideweb
  • Watercom
  • Haru
  • Crafty Solution
  • Ecoaquas

Ante esta situación irregular, el organismo prohibió la venta en todo el país y en internet de estos productos para "proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos", ya que se desconocen las condiciones de fabricación y la empresa responsable de su elaboración, motivo por el cual “no se pueden brindar garantías acerca de su eficacia y seguridad”.

El organismo explicó que los productos no contaban con inscripción sanitaria ni habilitación correspondiente para su comercialización en Argentina.

En algunos casos, de acuerdo al informe de la Anmat:

  • No tenían etiquetas reglamentarias.
  • Carecían de datos del fabricante o importador.
  • No existían garantías sobre los materiales utilizados.
  • No podía verificarse la eficacia real del filtrado.
  • Se desconocían las condiciones de elaboración y seguridad.

Fuente: Agencia DIB

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