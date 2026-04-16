Muerte de Maradona: sorpresiva declaración del neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio

La segunda audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvo atravesada por la sorpresiva declaración del neurocirujano Leopoldo Luque , uno de los profesionales de la salud imputados en la causa, lo que obligó a suspender otros testimonios clave, como el de Gianinna Maradona, hija del exfutbolista.

El médico irrumpió en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro sin estar prevista su declaración . Luque acaparó la atención de la jornada judicial: dijo que es inocente, cuestionó la pericia oficial sobre la causa de muerte y el tiempo de agonía, y sostuvo que no hay criterios científicos concluyentes para determinar esos puntos. Además, defendió su rol en el tratamiento del astro del fútbol en sus últimos días y aseguró que su función como neurocirujano "siempre estuvo clara".

Durante su exposición, el médico personal de Maradona también intentó explicar el tenor de los chats y audios incorporados al juicio, que generaron fuerte impacto por el desdén con el que se refería al paciente, sus familiares y la delicada situación de atención con sus colegas.

Tras una declaración dividida por un cuarto intermedio, Luque se negó a responder preguntas y se dio por finalizada la jornada. El juicio por la muerte de Maradona se retomará con la tercera audiencia programadab, el martes 23 de abril a las 10 de la mañana.

Presencia inesperada

A lo largo de su declaración, Luque se refirió solamente una vez al fallecimiento de Maradona y a la imputación que lo trajo al banquillo de los acusados. “Quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su muerte”, afirmó al inicio de su alocución. Sobre su vínculo, aseguró que "lo amaba", que era su "ídolo" y su "amigo".

Luque apuntó contra la familia Maradona en relación al tratamiento que llevaba el exfutbolista. "Él me trataba bien, pero muchas veces me trataba con distancia. La familia no quería que yo lo tocara", expresó. "El único momento donde yo podía intervenir como médico, usar mi conocimiento que con mucho esfuerzo logré, no me lo permitieron", sumó.

En esta línea, dijo que tanto la clínica como la familia querían que Diego Maradona continúe el tratamiento de manera domiciliaria. "El único que no quería que se vaya a su casa era yo. Porque pensaba que podía volver a tomar. Quería que esté la mayor cantidad de tiempo ahí (en la clínica)", aseveró. Y continuó: "Una opción era la internación domiciliaria, otra era llevarlo a un centro de rehabilitación. La tercera era internarlo contra su voluntad en un neuropsiquiátrico, pero eso va contra la ley de salud mental".

A su vez, argumentó ciertos aspectos de los chats que se expusieron en la audiencia: "Cuando digo en los mensajes que era mejor que vayan los psiquiatras a verlo, lo ratifico, porque son los únicos que podían intervenir en una internación involuntaria. (...) Cuando se da la circunstancia de que le digo a Maxi (Pomargo) que le voy a comer la cabeza es mentira, lo dije sí, pero le seguía la corriente en todo".

Asimismo, en otro pasaje destacado, apuntó: "Las hijas dejaron bien en claro que no querían internarlo contra su voluntad. Diego no quería ir a un centro de rehabilitación". Y agregó: "Yo soy neurocirujano, no soy clínico, no soy psiquiatra, ni psicólogo, lo que generé es un vínculo y una relación. Yo dejé mi función explícita. Nunca oculté mi función".

Los imputados por la muerte de Maradona

Leopoldo Luque: neurocirujano y médico de cabecera. Es uno de los principales señalados por la acusación.

Agustina Cosachov: responsable del tratamiento psiquiátrico durante la última etapa.

Carlos Díaz: especialista en adicciones que integraba el equipo tratante.

Nancy Forlini: jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga Swiss Medical.

Mariano Perroni: responsable del equipo de enfermeros.

Pedro Di Spagna: supervisaba la evolución general del paciente.

Ricardo Almirón: integraba el equipo de asistencia diaria.

Fuente: Agencia DIB