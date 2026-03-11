miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026 - 19:20

Berisso: delincuentes robaron un coche fúnebre y lo abandonaron a las pocas cuadras

El hecho involucró a un vehículo perteneciente a la empresa de sepelios Mariano Flammini Funerales de la localidad bonaerense de Berisso.

Por Agencia DIB
El vehículo sustraído pertenecía a la firma Mariano Flammini Funerales de Berisso.

El vehículo sustraído pertenecía a la firma Mariano Flammini Funerales de Berisso.

El robo de una camioneta funeraria generó desconcierto este miércoles en la localidad bonaerense de Berisso. El vehículo fue sustraído de una casa velatoria y, tras varias horas de incertidumbre y versiones cruzadas que circularon entre vecinos y en redes sociales, apareció abandonado a pocas cuadras del lugar.

Más noticias
La vivienda en la que falleció una mujer en Berisso.

Incendio en una vivienda de Berisso: murió una mujer de 86 años
El histórico titular de SUTEBA, Roberto Baradel. 

Se despide un histórico del sindicalismo docente bonaerense: Baradel dejará de ser titular de SUTEBA

El hecho involucró a un vehículo perteneciente a la empresa de sepelios Mariano Flammini Funerales. Según trascendió, se trata de una camioneta utilizada para la prestación de servicios funerarios que fue sustraída del establecimiento por motivos que aún se investigan.

De acuerdo con el sitio 0221.com.ar, con el correr de las horas comenzó a circular una versión que indicaba que el vehículo había sido robado mientras trasladaba un cuerpo. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berisso confirmaron a ese portal que la camioneta fue encontrada a pocas cuadras del lugar y que al momento del hallazgo no había ninguna persona en su interior.

Desde esa dependencia también indicaron que la empresa funeraria no había realizado la denuncia correspondiente por el hecho.

Temas
Ver más

Incendio en una vivienda de Berisso: murió una mujer de 86 años

Se despide un histórico del sindicalismo docente bonaerense: Baradel dejará de ser titular de SUTEBA

Tandil: nuevo Centro de Capacitación Terrestre destinado al personal de los aviones caza F-16

Datos oficiales del municipio: Mar del Plata tuvo la peor temporada desde la pandemia

Morena Rial logró la prisión domiciliaria y dijo que quiere estudiar una carrera universitaria

Lanús: identificaron a un adolescente sospechado de querer realizar una masacre escolar

Postergaron el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona: cuál es la nueva fecha

Comenzó la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia para grupos de riesgo

Vicente López: rescataron un pingüino rey en aguas del Río de la Plata

Insólito: un monumento bahiense a Alfonsin aparece dedicado a Sadam Husein en Google Maps

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un control de la VTV. 

Los cambios en la VTV no llegan a PBA: cómo siguen los plazos para hacerla

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich en Expoagro 2026. 

Patricia Bullrich dijo presente en Expoagro 2026 y subrayó el "compromiso" del Gobierno con el campo