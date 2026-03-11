Berisso: delincuentes robaron un coche fúnebre y lo abandonaron a las pocas cuadras

El vehículo sustraído pertenecía a la firma Mariano Flammini Funerales de Berisso.

El robo de una camioneta funeraria generó desconcierto este miércoles en la localidad bonaerense de Berisso. El vehículo fue sustraído de una casa velatoria y, tras varias horas de incertidumbre y versiones cruzadas que circularon entre vecinos y en redes sociales, apareció abandonado a pocas cuadras del lugar.

El hecho involucró a un vehículo perteneciente a la empresa de sepelios Mariano Flammini Funerales. Según trascendió, se trata de una camioneta utilizada para la prestación de servicios funerarios que fue sustraída del establecimiento por motivos que aún se investigan.

De acuerdo con el sitio 0221.com.ar, con el correr de las horas comenzó a circular una versión que indicaba que el vehículo había sido robado mientras trasladaba un cuerpo. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Berisso confirmaron a ese portal que la camioneta fue encontrada a pocas cuadras del lugar y que al momento del hallazgo no había ninguna persona en su interior.

Desde esa dependencia también indicaron que la empresa funeraria no había realizado la denuncia correspondiente por el hecho.

Temas Berisso