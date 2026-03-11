Estrenos con acción, box, los amores de Kennedy y los 80 de una "chica Almodóvar"

Ambientada en la década del 90, la historia sigue la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette , una pareja convertida en símbolo mediático de su tiempo. La miniserie, creada por Connor Hines y dirigida por Rachel Morrison, está protagonizada por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon.

El relato privilegia la reconstrucción de época y el clima emocional antes que el escándalo. Con producción de Ryan Murphy , apuesta a una mirada elegante sobre un amor atravesado por la exposición pública.

"Esa noche"

(España/2026) Miniserie 6 Eps. Netflix

Con dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres, con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, sigue a tres hermanas que, tras un accidente durante una escapada, intentan ocultar lo ocurrido y quedan atrapadas en una cadena de decisiones cada vez más riesgosas.

El asunto avanza más por la tensión moral que por el enigma policial: cada intento de encubrimiento vuelve más frágil el vínculo entre ellas. Cuando el silencio pesa más que la verdad, la noche deja de ser refugio y se convierte en amenaza.

En síntesis: Secreto, tensión, familia.

"Los mil golpes"

(“A Thowsand Blows”, EE.UU./2026) Serie Temp. 1 - 8 Eps. Disney+

En el East End londinense del siglo XIX, un inmigrante jamaicano intenta abrirse camino en el brutal mundo del boxeo clandestino mientras desafía a un campeón temido y a las bandas que dominan las apuestas. Bajo la dirección de Steven Knight, se destacan Malachi Kirby y Stephen Graham.

Drama áspero, físico y de atmósfera turbia. De los creadores de Peaky Blinders, combina violencia, ambición y lucha social con gran pulso narrativo, aunque por momentos recarga su tono sombrío.

En síntesis: Cruda, intensa, adictiva.

Estrenos en cines

"Las catadoras del führer"

(“La assagiatrice”, Italia/2025)

Dirigida por Silvio Soldini con Elisa Schlott junto a Alma Hasun, sigue a un grupo de mujeres obligadas por el régimen nazi a probar la comida destinada a Adolf Hitler para evitar posibles intentos de envenenamiento.

Inspirada en hechos reales, la película observa cómo el miedo cotidiano y la obediencia forzada modelan vínculos, silencios y pequeñas resistencias. Más que un drama histórico convencional, propone una reflexión sobre la fragilidad moral cuando la supervivencia depende de aceptar el lugar que el poder impone. Para ver.

En síntesis: Miedo, obediencia, supervivencia.

"El testimonio de Ann Lee"

(“The Testament of Ann Lee”, EE UU./2025)

En una comunidad religiosa cerrada, la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda Aparición de Cristo, más conocida como los Shakers, la historia explora la lucha de su líder por la libertad espiritual, sus visiones místicas y el establecimiento de una comunidad basada en el celibato y la igualdad, en medio de un contexto de persecución y fervor religioso

La propuesta que tiene como eje el trabajo de Amanda Seyfried, bajo la dirección de Mona Fastvold, resultara tan hipnótica como polémica.

Con una puesta principalmente musical y concentrada en la tensión de la palabra, observa cómo la convicción espiritual puede convertirse tanto en refugio como en instrumento de poder. Más que un drama convencional, se instala en la zona incierta donde creencia y autoridad se disputan el sentido de los hechos.

En síntesis: Fe, poder, verdad.

"Nene revancha"

(Argentina/2026)

Un joven boxeador que sale de prisión busca recomponer su vida, pero la memoria de su padre muerto en el ring lo empuja hacia un ajuste de cuentas. La propuesta dirigida por Gonzalo Demaría y protagonizada por José Giménez Zapiola, Luciano Cáceres y Brenda Gandini, deviene un drama seco y áspero, apoyado en el clima del mundo del boxeo, en medio de una tensión que crece con sobriedad. Más que la acción, importa el peso moral de la revancha.

En síntesis: Sombría, tensa, directa.

"Iron Lung"

(EE.UU./2026)

Dirigida por el youtuber Markiplier, con él mismo y Caroline Kaplan, imagina a un condenado que acepta pilotear un pequeño submarino en un océano de sangre sobre un planeta muerto y en una misión casi suicida, a cambio de una eventual redención.

La propuesta da prioridad al encierro y a la sugestión antes que al espectáculo: oscuridad, sonidos y espacios mínimos sostienen una tensión constante. Funciona mejor como experiencia atmosférica que como relato expansivo, dejando que la imaginación complete el horror. Una auténtica "clase B".

En síntesis: Encierro, misterio, terror.

'No te olvidaré"

(“Reminders of Him”, EE.UU./2026)

Tras cumplir condena por un accidente que cambió su vida, una mujer regresa a la ciudad donde vive su hija con la esperanza de reconstruir el vínculo perdido, pero se enfrenta a un imposible. Basada en la novela de Colleen Hoover, la película —dirigida por Vanessa Caswill— tiene a Maika Monroe al frente del elenco.

El relato se apoya en la culpa y la memoria para explorar la posibilidad de redención cuando el pasado continúa marcando cada decisión. Más que un melodrama de reconciliación, observa cómo el perdón puede ser un proceso incierto y siempre incompleto.

En síntesis: Culpa, retorno, redención.

"Streaming Paranormal"

(“Äkta skräck” , Suecia/2025)

Dos creadoras de contenido para un canal de streaming dedicadas a investigar relatos de terror viajan a un pueblo marcado por antiguas ejecuciones por brujería.

Dirigida por Daniel di Grado y protagonizada por Annica Liljeblad y Emelie Wallberg, la historia sigue cómo la curiosidad digital deriva en una amenaza real.

El relato se vale del registro cercano y la lógica de las redes para construir inquietud antes que espectáculo. El miedo surge cuando la búsqueda de audiencia se transforma en experiencia irreversible. De clase más o menos "B".

En síntesis: Brujería, exposición, peligro.

"No preguntes"

(Argentina,/2025)

Agustín Santiago Palleres Yoffe dirige esta comedia absurda protagonizada por Micaela Riera y Juan Ignacio “Nacho” Di Marco, y con guion de Francisco Furgang. La historia sigue a una joven que, presionada por la crisis familiar, acepta un empleo en una empresa donde nadie pregunta demasiado ni entiende con claridad qué hace allí.

La propuesta juega con lo insólito para observar las rutinas del mundo laboral contemporáneo. Entre reglas inexplicables y situaciones cada vez más extrañas, el humor surge de un sistema que parece funcionar mejor cuanto menos se lo cuestiona.

En síntesis: Absurda, laboral, irónica.

"El guardián: último refugio"

(“Shelter”, EE.UU./2025)

Un ex agente que vive retirado en una isla remota rescata a una niña tras una tormenta y decide protegerla cuando su pasado vuelve a perseguirlo.

Con dirección de Ric Roman Waugh y protagonizada por Jason Statham junto a Bodhi Rae Breathnach, este thriller de acción de tono sobrio combina violencia contenida y clima crepuscular. La historia privilegia el conflicto moral del protagonista por encima del despliegue espectacular.

En síntesis: Tensa, áspera, sombría.

"El ritual de Lily"

(España/2025)

Una joven marcada por pérdidas recientes se acerca a un círculo espiritual que promete canalizar fuerzas capaces de sanar y revelar verdades ocultas. Dirigida por Manuel Herrera y protagonizada por Maggie Garcia, la historia sigue cómo esa búsqueda deriva hacia una experiencia cada vez más inquietante, particularmente cuando vislumbra que puede ser sacrificado en un ritual.

El guión privilegia la sugestión y el conflicto interior antes que el sobresalto. La fe y la manipulación se entrelazan en un clima de tensión creciente, la tensión se sostiene de principio a fin Y eso es valioso.

En síntesis: Fe, sugestión, inquietud.

"La ballena asesina"

(“Killer Whale”, EE UU./2025)

Dirigida por Jo-Anne Brechin y protagonizada por Virginia Gardner, la historia sigue a dos amigas que quedan aisladas en una laguna costera cuando una orca comienza a merodear el lugar. Lo que era una escapada tranquila se transforma pronto en una lucha por sobrevivir.

El relato intenta construir suspenso con un depredador clásico, pero el resultado se mueve entre la tensión y cierta torpeza narrativa. A ratos inquieta; a ratos todo parece involuntariamente ridículo. Una más de terror acuático.

En síntesis: Orca, acecho, modesta.

"True Fear"

(Suecia/2023)

La inquietud de dos creadoras de contenido que investigan antiguas historias de brujería las conduce a un paraje aislado donde el juego con lo paranormal comienza a volverse demasiado real. Dirigida por Daniel di Grado y protagonizada por Annica Liljeblad y Emelie Wallberg, la trama combina investigación y amenaza creciente.

El largometraje tipo "found footage". se mueve dentro del terror contemporáneo de registro cercano, apoyado en la sugestión y el clima antes que en el impacto inmediato. Cuando el misterio se vuelve experiencia directa, el miedo deja de ser relato para convertirse en presencia.

En síntesis: Brujería, búsqueda, amenaza.

"David"

(EE.UU./2025)

Relato animado centrado en la juventud del pastor que habrá de enfrentar al gigante filisteo. Sigue su formación, sus dudas y el momento en que decide asumir un destino que parece desmedido para su edad y su condición.

David, producción de Angel Studios, propone una recreación solemne del relato bíblico con narrativa clásica y vocación épica.

En síntesis: Épica, devocional, clásica.

El personaje de la semana

Carmen Maura: los 80 de la emblemática "chica Almodóvar"

La madrileña Carmen Maura cumplió 80 años en 2025 y al mismo tiempo cinco décadas largas de actuación. Sin embargo el paso de las páginas en su filmografía sólo ha conseguido madurar su personalidad, y lo demuestra en "Calle Málaga", la película que resultó ganadora en el último Festival de Mar del Plata, que se estrenó hace una semana y sigue en cartel.

Dueña de una expresividad que puede virar del desparpajo al temblor íntimo en cuestión de segundos, se convirtió en uno de los rostros esenciales del cine español contemporáneo. Cuatro premios Goya —récord en interpretación femenina— y un César francés certifican una trayectoria que nunca se acomodó en el prestigio sino que lo puso en riesgo, película tras película.

Su irrupción coincidió con la sacudida cultural de la España de la Transición. Allí encontró un cómplice decisivo en Pedro Almodóvar, con quien construyó un imaginario que ya es parte de la historia del cine europeo. Desde la irreverencia inaugural de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980) hasta la sátira doméstica de "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" (1984), Maura encarnó mujeres asediadas por la precariedad material y el absurdo moral de su tiempo.

En "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988) su talento cómico alcanzó una precisión casi musical: cada pausa y cada estallido parecían medir el pulso de una sociedad que aprendía a reírse de sí misma.

Pero reducirla a la comedia sería injusto. En "¡Ay, Carmela!" (1990) Dirigida por el maestro Carlos Saura, desplegó una hondura trágica que la situó en otra dimensión interpretativa: su Carmela, frágil y valiente a la vez, devolvió humanidad a un episodio devastado por la guerra. Más adelante, en "La comunidad" (2000), esta vez dirigida por Álex de la Iglesia, volvió a demostrar su dominio del claroscuro: una mujer común arrastrada a un infierno grotesco donde la codicia colectiva funciona como espejo social.

En "Volver" (2006) reapareció bajo la mirada de Almodóvar con una sobriedad casi espectral, confirmando que su instrumento expresivo no depende del exceso sino de la verdad interior que logra imprimir a cada gesto.

En Argentina, varios de estos títulos —"Mujeres al borde de un ataque de nervios", "¡Ay, Carmela!", "La comunidad" y "Volver"— pueden encontrarse para alquiler en plataformas (Netflix, Prime Video), lo que permite recorrer distintas etapas de su evolución artística.

Maura pertenece a esa estirpe de intérpretes que no buscan agradar sino revelar. Su filmografía es también una cartografía emocional de la España democrática: mujeres que sobreviven, que resisten, que aman mal y aun así aman.

Con su trayectoria a cuestas, lejos de convertirse en reliquia, su figura conserva una vibración contemporánea. Tal vez porque nunca actuó para la moda sino para la memoria. Y la memoria —cuando es auténtica— siempre encuentra la manera de volver a escena.

Fuente: Agencia DIB