domingo 17 de mayo de 2026
17 de mayo de 2026 - 12:44

Lo que dejó el temporal: Monte Hermoso deberá reconstruir su paseo costero

Para recuperarse del temporal, el mayor que se recuerde en la zona, el intendente de Monte Hermoso pide ayuda a la Provincia y a la Nación.

Por Agencia DIB
El paseo costero de Monte Hermoso quedó destruido.&nbsp;

El paseo costero de Monte Hermoso quedó destruido. 

El Orden

A poco más de una semana del temporal que azotó gran parte del litoral marítimo bonaerense, el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, afirmó que “en 49 años nunca vi una crecida tan grande del mar, con tanta violencia".

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El diálogo con El Orden de Pringles aseguró que la reconstrucción llevará tiempo ya que se perdieron 800 metros del paseo marítimo de madera “que se llevó el mar”.

El balance tras el temporal

"Teníamos un talud de arena que se va juntando con los vientos, y un kilómetro con 800 metros del paseo de madera, todo eso se lo llevó" dijo el mandatario comunal. Las pasarelas afectadas son entre 69 y 75, que comienzan a la altura de la rambla y se extienden en dirección al mar, a lo largo de un frente costero de 1,7 kilómetros de largo.

Asimismo, el mar se llevó todos los mangrullos de guardavidas y también destruyó el camino a Sauce Grande que estaba pegado a la costa, y cerca del faro. "Para poder reconstruir, habrá que consolidar el terreno, luego parar columnas, organizar los servicios y recién ahí volver a tener un paseo lindo como el que teníamos", detalló el intendente.

Arranz le presentó este cuadro de situación al gobernador Axel Kicillof, además de pedirle el aporte de recursos extraordinarios. Consultado por el valor económico de las pérdidas, señaló: "es difícil calcular. Tenemos que hacer movimientos con camiones, comprar geotextil, pasarelas, columnas de alumbrado, mangrullos… Necesitamos ayuda de todos, de la Provincia y la Nación, vamos a ir a hablar con quienes haga falta”, sentenció el intendente.

Fuente: Agencia DIB

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