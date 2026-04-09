jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 20:13

Conmoción en Merlo por la muerte de una adolescente de 14 años tras su desaparición

La menor, de 14 años, fue encontrada sin vida en Las Heras tras un intenso operativo de búsqueda. Investigan si fue inducida a quitarse la vida a partir de contactos con números extranjeros. Dejó nueve cartas dirigidas a sus familiares.

Por Agencia DIB
Maitena era buscada desde el miércoles cuando fue vista por última vez en la puerta de la escuela.

Maitena era buscada desde el miércoles cuando fue vista por última vez en la puerta de la escuela.

Una adolescente de 14 años que era intensamente buscada en el partido bonaerense de Merlo fue hallada muerta en un descampado en la localidad de Las Heras, en un caso que se había iniciado con una desaparición y el trágico final generó fuerte conmoción. El hecho abrió múltiples interrogantes en la investigación.

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En el teléfono celular de la víctima aparecen mensajes de números provenientes de Paraguay y se indicó que se trataba de una especie de "juego" donde instigaban a la menor a hacerse daño.

La menor fue identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo, quien había sido vista por última vez el miércoles por la mañana en la puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16.

Según relataron sus familiares, la joven llegó junto a su hermana mayor, pero le dijo que ingresara al establecimiento mientras ella se quedaba a saludar a una amiga. Sin embargo, nunca entró al colegio. Su hermana se enteró de la situación al volver a su casa, cuando su madre le comunicó que Maitena no había vuelto.

Quedó registrada por las cámaras

Las cámaras de seguridad la ubicaron a las 8:20 del miércoles caminando sobre la calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras del establecimiento. A partir de allí se perdió su rastro, lo que motivó un amplio operativo de búsqueda por parte de la Policía.

La adolescente había salido de su casa con dinero en efectivo (40.000 pesos) y la tarjeta SUBE, pero dejó su celular y nueve cartas de despedida, un elemento que encendió las alarmas en su entorno.

Maitena había dejado nueve cartas dedicadas a su familia y amigos, y una serie de mails programados para que recibieran sus allegados.

Investigación

Con el avance de la investigación, los peritos analizaron el teléfono y detectaron contactos con números extranjeros -más precisamente de Paraguay- que, según indicaron fuentes del caso, podrían haberla inducido a abandonar su hogar.

El cuerpo fue hallado en un descampado la localidad de Las Heras. De acuerdo con los primeros indicios, la joven habría viajado en el tren Sarmiento desde Merlo hasta ese distrito. Fuentes policiales señalaron que “todo indica que se quitó la vida” tras ahorcarse en un árbol en el lugar del hallazgo, aunque la Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias del hecho.

La causa está en manos de la UFI N°8 y la DDI de Morón, que ahora buscan establecer si existió algún tipo de manipulación o instigación externa a través de redes o contactos virtuales.

Fuente: Agencia DIB

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