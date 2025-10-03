Mar del Plata: un jubilado ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus

Un jubilado de Playa Serena se convirtió en millonario tras ganar más de 300 millones de pesos en el sorteo N°.12571 de la Quiniela Plus, realizado el pasado 27 de septiembre.

Embed

El hombre había hecho su jugada en la agencia “El Muñeco”, ubicada en Calle Cero al 7500. La noticia generó alegría en el barrio, especialmente en la dueña del local, Sofía, que apenas lleva un año al frente de la agencia. “Estamos muy felices por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”, expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lotería de la Provincia de Buenos Aires (@loteriapba)

En tanto, Sofía destacó al portal marplatense 0223 que, aunque la agencia "es nueva", ya entregaron varios premios de Quini 6 y ahora este de la Quiniela Plus. "Traemos mucha suerte", subrayó, e invitó a los vecinos a acercarse y probar la fortuna. (DIB)

Para compartir en redes







