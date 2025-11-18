Mar del Plata: un futbolista agredió a una policía y debe pagar una millonaria indemnización

Al Ver Verás, el club de Mar del Plata donde se produjo la agresión.

Un futbolista agredió a una mujer policía durante un partido de la Liga de Mar del Plata en 2008 y ahora, trece años después, deberá pagarle una millonaria indemnización por las lesiones sufridas, monto que se multiplicó con los intereses correspondientes.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó la condena al jugador de fútbol y a los clubes Al Ver Veras, donde se disputó el partido, y Los Andes, donde jugaba el agresor , mientras que la Liga Marplatense quedó eximida de toda responsabilidad.

La brutal agresión se remonta al 20 de julio de 2008, durante un partido del torneo de la Liga Marplatense de Fútbol en el club Al Ver Verás. Allí, la agente policial cumplía tareas de seguridad.

Todo se desbocó cuando un jugador del equipo visitante fue expulsado por el árbitro, y al salir de la cancha le pegó a la mujer policía en la nariz. El impacto le causó varias lesiones que se acreditaron a través de peritajes médicos.

Los informes establecieron una incapacidad total del 17%, compuesta por daño físico y psicológico persistente. Además, el peritaje psicológico señaló la presencia de un trauma con efectos obsesivos en la víctima, un cuadro de neurosis y pesadillas recurrentes asociadas al episodio.

El fallo judicial

En base a estos informes, el juez de primera instancia dio por probado que la agresión del jugador fue deliberada, con la intención de dañar, y que configuró una conducta antijurídica imputable al futbolista.

El fallo estableció la responsabilidad solidaria de los clubes involucrados y de la liga organizadora, y entonces fijó una indemnización de $20.999.000 más intereses, por incapacidad física sobreviniente, daño psicológico, estético y moral.

También se declaró responsable al club local como entidad participante del espectáculo deportivo, aplicando el régimen de responsabilidad objetiva previsto en la Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos, por entender que los hechos constituyen una contingencia previsible en el ámbito de un partido de fútbol.

El equipo visitante fue condenado como responsable por los actos de sus jugadores, al verificarse la relación funcional entre el agresor y el club. El árbitro del partido y la aseguradora citada no resultaron alcanzados por la condena principal.

La apelación

Tanto el futbolista como los clubes apelaron al fallo en primera instancia. Es por eso que ahora la Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra los tres involucrados.

Dos clubes en jaque

La resolución judicial pone en graves problemas a los clubes involucrados, Al Ver Verás, del oeste marplatense, y Los Andes, que deberán pagar cerca de 45 millones de pesos.

La Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos en su artículo 51 dice que "las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios".